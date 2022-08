Zkušený obránce hrával třetí ligu řadu let za Frýdek-Místek. Ze Stovek pak ale získal licenci Vratimov, tam už však Literák nepokračoval a odešel do tehdy divizního Frýdlantu. S tím pak soutěž vyhrál a po roce je zpátky ve třetí lize. „To už mě ani ve snu nenapadlo. Chtěl jsem zvolnit a nakonec jsem zpátky v MSFL,“ prohodil. Svůj návrat si každopádně užil. „Bylo to skvělé. Přišlo hodně lidí, každý se na to těšil. Pro někoho to byl první start v MSFL, výhru jsme pořádně oslavili,“ prozradil.

Frýdlant vstoupil do soutěže vítězně, ještě je před ním ale hodně překážek. „Vítkovice loni hrály taky v divizi, budou tady ještě o dost kvalitnější týmy. My se každopádně budeme rvát o střed tabulky,“ věří Literák, který se vyjádřil i k hektickému závěru sobotního duelu, ve kterém padla i červená karta pro Vítkovice: „Bylo to vyhrocené. Byly tam fauly, rozhodčí něco přehlédl a lavičky se do sebe pustily.“

Společně s Literákem nastoupil ve frýdlantských barvách i Adam Varadi, s nímž dříve působil ve Frýdku-Místku. Bývalý hráč Baníku či Plzně přišel do beskydského celku po nečekaném konci Vratimova. „Když tam skončil, tak jsem mu říkal o Frýdlantu. Jsem rád, že je tady. Je to zkušený hráč a hodně nám pomůže. Pořád na to má,“ věří Literák.