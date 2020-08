Fotbalová pauza byla letos kvůli koronaviru nezvykle dlouhá. Nižší soutěže už se ale zase rozjíždí a v sobotu vstoupí do akce také fotbalisté Frýdku-Místku, kteří v úvodním kole nového ročníku MSFL přivítají Olomouc B. „Bude to pro mě specifický zápas. V Olomouci jsem totiž dlouho hrál a na utkání se těším,“ říká kouč Valcířů Michal Hubník. „Znám je, jsou tam mladí a talentovaní kluci. Uvidíme, jestli je posílí i někdo z áčka,“ dodal.

Fotbalisté Frýdku-Místku v přípravě narazili například na Jablonec B nebo maďarský Ferencváros, který v utkání s Hubníkovým týmem vyhrál vysoko 9:0. „Ale účel to splnilo. Věřím totiž, že když si kluci uvědomí, jaké to je za hranicemi, tak zjistí, že mají na čem pracovat. Musí na sobě makat a dřít,“ uvedl bývalý ligový útočník.

Kádr Valcířů doplnili Dominik Straňák, Denis Dziuba a Tomáš Hykel, vedení klubu však pracuje i na dalších posilách. „Konkrétně na dvou krajních obráncích, kde vidím obrovskou díru. Základem je totiž vždy obrana, od čehož se pak může skládat celý tým,“ tvrdí Hubník, jehož svěřenci v generálce porazili 3:2 B tým Baníku, předtím ale několikrát prohráli. „Ale o výsledky tolik nešlo. Nechtěl jsem hrát se soupeři z kraje nebo divize, navíc jsme zkoušeli hodně nových hráčů i dorostence. Ukázalo nám to chybičky, na kterých musíme pracovat,“ řekl kouč Valcířů.

Tým ze Stovek by měl po postupu Blanska patřit k hlavním favoritům celé MSFL. A Frýdek-Místek se této role nezříká. „Všechno si vyhodnotíme po podzimu, ale budeme se prát o postup,“ slibuje fanouškům Hubník, který však moc dobře ví, že letošní sezonu, stejně jako tu poslední, může hodně ovlivnit koronavirus. „Nikdy nevíte, co se může stát. Jestli se soutěž dohraje nebo ne, to vážně nevím. Je to ve hvězdách,“ dodal Hubník.