Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí prohráli sobotní utkání 6. kola MSFL po nezvládnutém druhém poločase v Rosicích 1:3. O další body bude bojovat 1. BFK ve vložené středeční rundě doma v duelu se Zlínskem.

Fotbalisté Frýdlantu v červeno-žlutém. | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí/Robert Schedling

Frýdlant začal dobře a po dvaceti minutách ho poslal do vedení Hladík, po přestávce však přišla velká otočka Rosic. Brzy po změně stran srovnal Fila, obrat dokonal po hodině hry Novák. Tři body pojistil domácím deset minut před koncem Matula.

„Zápas jsme dobře rozehráli, soupeře jsme měli v kleštích a pak uděláme takovou nesmyslnou hrubku,“ zlobil se trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

„Pak už šlo sebevědomí dolů a bylo to čekání na smrt. Další centry ze stran a celkem tři inkasované góly. Ty branky soupeřům doslova darujeme. Taková klasika, jdeme do druhého poločasu a spousta hráčů zůstane v šatně,“ dodal kouč 1. BFK Martin Šrámek.

„Pokud chceme stále inkasovat tolik gólů, tak to nemůžeme s nikým uspět. Je to šílené, vždyť my dostaneme v každém zápase minimálně dvě branky. Vůbec nejsme schopni uhrát vzadu nulu. Srážejí nás chyby, je to pořád dokonal,“ uzavřel Martin Šrámek.

6. kolo MSFL (sobota 9. 9. 2023):

Rosice – Frýdlant nad Ostravicí 3:1 (0:1)

Branky: 51. Fila, 63. Novák, 81. Matula - 21. Hladík. Rozhodčí: Svoboda - Poláček, Budovič. ŽK: Sedláček, Fila - Kedroň, Šafner. Diváci: 180.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Thimel - Literák, Blahuta, Pejša (84. Dedek), Jiříček - Hladík, Mikulenka (60. Zogata), Šafner (76. Juříček), Svatonský (60. Byrtus) - Kedroň - Teplý (76. Hajnoš). Trenér: Šrámek.