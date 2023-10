/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince jsou zralí na ručník! Pod novým trenérem Martinem Pulpitem prohráli páteční předehrávku 10. kola MSFL v Hranicích 1:2 a v neúplné tabulce jim patří až 7. místo se ztrátou osmi bodů na vedoucí rezervu Baníku, která má navíc zápas k dobru.

Fotbalistům Třince se pod trenérem Martinem Pulpitem nedaří. Naposledy padli ostudně v Hranicích. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Do Hranic jedeme s cílem pokusit se získat tři body. Sledovali jsme zápasy soupeře, tušíme, co nás čeká, pokusíme se na něho dobře připravit. Budeme se snažit vycházet ze zabezpečené obrany a přecházet do protiútoků. Šance si vytváříme, akorát jich musíme využívat větší počet,“ řekl před zápasem třinecký asistent Ladislav Libuša.

Slezané šli na konci prvního poločasu do vedení, trefil se Vlachovský. V závěru však o všechny body přišli. Na srovnání domácího Grygara navázal Pak. „Furt bojovali, byl to hodně soubojový fotbal. Měli jsme to ve svých rukou, ale v pěti minutách jsme si to nechali vzít. Druhý gól byla moje chyba,“ vykládal třinecký obránce Pavel Bartůněk.

Frýdlant u nováčka naděloval, Bohunicím nasypal čtyřku. Má první body zvenku

Třinečtí to okamžitě od fanoušků schytali. „Ano, bojovali furt, na rozdíl od vás. Za párek a pivo by jste měli hrát,“ napsal pod klubový článek na facebooku naštvaný Lukáš Prokesz. „Hodnocení trenéra Pulpita bude?,“ dotazoval se nazlobený Martin Půček. A nedočkal se. Klub hlas trenéra Pulpita ani v sobotu po poledni nezveřejnil.

Sdílel ho až později. „S prvním poločasem, v jehož závěru jsme šli do vedení, jsem částečně spokojený. To, co mužstvo předvedlo ve druhé půli, je opět zklamáním. Tohle bylo málo. Máme hráče s nadstandardními podmínkami, kteří si prošli druhou ligou, ale na hřišti to není vidět,“ kroutil nechápavě hlavou hlavou Martin Pulpit.

„Před inkasovanými brankami děláme hrubé chyby, to je neuvěřitelné. Budeme muset najít odpověď, proč se to děje. Tvrdě trénujeme, sledujeme videa, věnujeme se nácvikům na tréninku, a stejně se to opakuje. Každý tým nás předčí v pohybu, máme příliš mnoho statických hráčů,“ dodal zklamaný trenér FK Třinec Martin Pulpit.

Zkušený kouč převzal tým před měsícem po odvolaném Romanu Westovi z 5. místa. „Naše mužstvo má vytvořené nadstandardní podmínky, kterým však neodpovídají výsledky ani předvedená hra. Rozhodli jsme se tedy dát mužstvu nový impulz,“ uvedl po výměně trenérů šéf Třince František Šturma. Impulz se však (zatím) nedostavil. Co bude dál?

10. kolo MSFL (pátek 6. 10. 2023):

Hranice – Třinec 2:1 (0:0)

Branky: 85. Grygar, 87. Pak – 38. Vlachovský. Rozhodčí: Řezníček – Ehrenberger, Habermann. ŽK: Hapal – Machuča, Maksič, Brak, Clement. Diváci: 371.

FK Třinec: Adamuška – Holík (46. Samiec), Brak, Straňák, Vlachovský (64. Bouguetouta), Bartůňěk, Clement, Machuča (81. Zinhasovič), Omasta, Dedič (88. Barkov), Maksič (88. Vučičevič). Trenér: Pulpit.