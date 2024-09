Vstup do zápase se Valcířům vůbec nevydařil, když se hosté radovali ze vstřelené branky již po šesti minutách hry. Domácím se sice ve 34. minutě podařilo srovnat krok, do poločasové pauzy šli hosté znovu s jednobrankovým náskokem.

„Inkasovali jsme hned z první akce hostů a vzápětí nás podržel brankář Lasák, když po hlavičce ze standardky jej zázračně trefil míč do nohou. Pak se nám podařilo srovnat, jenže dvě minuty před koncem poločasu házeli hosté dlouhý aut do vápna, byla tam velká skrumáž několika hráčů a najednou sudí písknul penaltu za ruku,“ čertil se frýdecko-místecký trenér Martin Šrámek. „Jako klobouk dolů. Když vezmu v potaz, že takové situace řeší v televizi VAR klidně i pět minut, tak on si to vyhodnotí v tak nepřehledné situaci za pár vteřin. Dokonce i hosté nic nesignalizovali. Tenhle moment s námi zacvičil,“ připustil Šrámek.

Po změně stran se Valcíři snažili znovu o vyrovnání nepříznivého stavu, k zakončení je ale pozorně bránící soupeř vůbec nepustil. Ba naopak, z rychlých brejků se dokázali Rosičtí dvakrát prosadit střídajícím Kalábem. „Celý druhý poločas jsme hráli do plných, musím však říct, že oni velmi dobře bránili. Měli urostlé hráče nejen vzadu, ale i vpředu. My se pak snažili hru oživit střídáním, ale viditelnou změnu to v naší hře nepřineslo,“ mrzelo po utkání domácího trenéra.

„Byla tam možná jedna šance na vyrovnání, kdy byl atakován Velička, ale penaltu pro nás už sudí nepísknul,“ pokrčil rameny Šrámek. „Nevím, zda to oslabení bez Bialka a Hykela bylo pro nás tak citelné, ale my hráli prakticky v nezměněné sestavě. Jen jsme si tentokráte nevytvořili tolik šancí,“ dodal kouč Valcířů.

Také následující třetiligový duel odehrají fotbalisté Frýdku-Místku proti soupeři z jihu Moravy. V neděli 7. září se totiž Šrámkovi svěřenci představí na hřišti brněnského STARTu. Utkání má výkop naplánován na 16 hodinu.

FK Frýdek-Místek – FC Slovan Rosice 1:4 (1:2)

Branky: 34. Kedroň – 74. a 84. Kaláb, 6. Goj, 44. z pen. Koláčný. Rozhodčí: Jurajda – Svoboda, Tomanec. ŽK: Hajnoš, Velner – Fila, Sedláček, Goj. Diváci: 327.

Frýdek-Místek: Lasák – Makowiecki (73. Šponer), Coufal (88. Michlík), Massaniec, Velner – Neumann (60. Harušťák), Obuch, Gorčica, Hajnoš (46. Imider) – Kedroň, Velička. Trenér: Martin Šrámek.