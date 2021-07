Vratimov se chystá na MSFL, do které vstoupí už v sobotu v Blansku. O týden později pak vratimovští přivítají v domácí premiéře Zlín B. „Jen nás mrzí, že ještě nemáme hotovou rekonstrukci areálu. Mělo to být k prvnímu červnu, ale kvůli covidu se to přesunulo až na říjen. Všichni už se na to těšíme,” uvedl pro Deník předseda vratimovského klubu Tomáš Klejnot.

Do Vratimova se po devatenácti letech vrací MSFL. Těšíte se na to?

Jsme rádi, že se tady taková soutěž bude hrát. Těšíme se na to. Díky městu zvelebujeme areál a myslím, že to tomu bude slušet. Budeme dělat vše pro to, aby to bylo stabilní a taky jsme rádi, že budeme mít i nové možnosti pro děti. Chceme, aby se mládež zvedla na vyšší úroveň, a aby postupně mohla doplňovat naše týmy až po MSFL. Máme tady tři mužské týmy, za což jsme rádi.

Jaká byla jednání o převodu licence z Frýdku-Místku?

Pana Lokaje si pamatuji ještě z Polanky. Trénovali u nás a pak už jsme se rychle dohodli. Všechno plní tak, jak jsme se domluvili. Nechceme tady nic dělit, naopak, chceme být jeden klub a jeden tým. Myslím, že toto spojení bude prospěšné pro všechny a naše cíle jsou jasně dané. Chceme stabilizovat MSFL a zvýšit počet dětí v mládežnických složkách.

Co se pro váš klub změní tím, že bude hrát v MSFL?

Bude to větší náročnost pro všechny činovníky v klubu, pro trenéry i město. Tomu jsme vděční za to, jak se tady o fotbal stará. Chceme, aby náš areál byl opravdu špičkový. Podmínky máme opravdu dobré. Jsme rádi, že tady máme MSFL a chceme, aby vše šlapalo. Víme, že tento rok bude hektický, navíc tím, že ještě není hotová oprava stadionu, tak máme trochu horší podmínky pro diváky, ale věříme, že to dotáhneme ke spokojenosti všech.

Co fanoušci, těší se už na třetiligový fotbal?

Těší se. Někteří naši skalní fanoušci si třetí ligu ještě pamatují a teď se těší na nové kluky. Byli s námi už na přípravných zápasech i na MOL Cupu. Fanoušci Vratimova umí být kritičtí, budou to všechno porovnávat a na to se opravdu těším.

Trenérem týmu v MSFL bude „váš” Filip Racko. Jste rádi, že dostal šanci?

Je to náš kluk. Toužili jsme po něm už jako po hráči. Skvěle mi sedí charakterově a já jsem mu už od začátku dával najevo, že chci, aby tady byl. V budoucnu bych ho rád viděl i ve vedení klubu. Vím, že je pro něj trenérská kariéra zajímavá a to, že je u týmu, bude velmi prospěšné pro všechny. Musíme však myslet i na to, že máme také B a C tým, z nichž se kluci vždy mohou dostat nahoru. Někteří už se taky zapojili, nikomu v ničem nebráníme.