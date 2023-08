Fotbalisté Třince částečně odčinili úvodní remízovou ztrátu s Hodonínem, když v nedělním dopoledním zápase 2. kola MSFL na hřišti rezervy Karviné zvítězili jasně 4:1. Nováčka soutěže, jež dohrával o deseti, pomohl srazil dvougólový Ondřej Machuča.

Fotbalisté Třince vyhráli na hřišti karvinské rezervy 4:1. Vedoucí gól dal Tomáš Omasta. | Foto: FK Třinec

Favorizovaní hosté, kteří usilují o návrat do druhé ligy, vedli o dvě branky už po dvaceti minutách. V nastavení první půle korigoval skóre Rezek. Brzy po přestávce byl vyloučen domácí gólman Mrózek, což Třinci pomohlo, ještě dvakrát udeřil a bylo hotovo.

Za co viděl brankář Karviné červenou kartu? „Zmaření zjevné brankové možnosti podražením soupeře v souboji o míč asi čtyři metry před pokutovým územím, kdy by hráč mohl zakončovat do prázdné branky,“ píše hlavní rozhodčí Ehrenberger v zápise o utkání.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, neměli jsme správné soubojové chování. Domácí jsme pustili do dvou možností. Naštěstí jsme po dvou akcích dali dva góly, takže výsledkově to vypadalo dobře. Závěr poločasu nám znovu nevyšel, soupeř trefil tyčku a z přímého kopu snížil. To nás mělo probudit, abychom věděli, že to je málo,“ vykládal kouč Třince Roman West.

„Před druhou půlí jsme udělali tři změny, poslali jsme na hřiště brejkové hráče, abychom oživili a zrychlili hru. To se povedlo. Clement zařídil červenou kartu, pak šel sám na bránu. Brejkových situací bylo hodně, měli jsme do nich vložit větší kvalitu a proměnit je v góly. S výsledkem jsme spokojeni, vítězství jsme potřebovali,“ dodal Roman West.

2. kolo MSFL (neděle 13. 8. 2023):

Karviná B – Třinec 1:4 (1:2)

Branky: 45+2. Rezek – 22. a 60. Machuča, 16. Omasta, 82. Barkov. Rozhodčí: Ehrenberger – Vejtasa, Šimoník. ŽK: Vinicius, Bielan - Brodziansky. ČK: 48. Mrózek (Karviná B). Diváci: 284.

Třinec: Adamuška – Holík (76. Vučičevič), Bouguetouta (46. Barkov), Samiec, Zinhasovič (46. Clement), Brak, Vlachovský (82. Lorinc), Machuča, Omasta, Dedič (46. Brodziansky), Slaninka. Trenér: West.