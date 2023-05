Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí doma přivítali soupeře z Uherského Brodu. Důležité utkání ale nezvládli.

Frýdlant nezvládl důležitý souboj o záchranu | Foto: Deník/Robert Schedling

Uherský Brod je předposlední. Pokud by Frýdlant doma vyhrál, svému soupeři by odskočil na rozdíl sedmi bodů, takto ale oba soupeře dělí už jen bod. „Situace v tabulce je komplikovaná celou dobu. My jsme zkrátka podruhé doma nezvládli důležitý zápas. Nevyhráli jsme s Velkým Meziříčím a teď s Brodem. Pokud se doma v takových utkáních nevyhrává, těžko se pak zachraňuje,“ řekl frýdlantský trenér Martin Šrámek po porážce 1:2.

Skóre utkání otevřel v 18. minutě hostující Michalec. Ve druhé půli domácí zabrali a dostali se do několika šancí, trápila je ale koncovka. A tak přišel trest. V 73. minutě se prosadil Lorenc a bylo to o dva góly.

Následně sice po rohu snížil Švrček, víc už toho ale domácí nezvládli. „Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, akorát jsme neproměnili šance a dostali dva góly po střelách z dálky. Soupeře jsme moc do ničeho nepustili, bohužel to tak dvakrát trefil. Na šance se ale ani fotbal nehraje,“ věděl Šrámek.

Boj o záchranu v MSFL bude ještě hodně zamotaný. „Musíme zvednou hlavy, pořád máme před sebou ještě pět kol, stát se může všechno. Jen mě fakt mrzí, že si vše takto komplikujeme a doma ty zápasy nezvládáme. Na mé gusto inkasujeme strašně moc branek,“ dodal Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - ČSK Uherksý Brod 1:2 (0:1)

Branky: 76. M. Švrček – 18. M. Michalec, 73. Lorenc. Rozhodčí: Drozdy – Vejtasa, Grečmal. ŽK: Juříček, Staněk, Literák, Velička, Kedroň, Svatonský, Hajnoš – Nevařil, Nemrava. ČK: 91. Pěgřim (Frýdlant – masér). Diváci: 335.

Frýdlant: Prepsl – Literák, Marek (46. Varadi), M. Švrček, Hajnoš – Staněk – Juříček, Šafner – Kedroň, Velička, Hladík (81. Svatonský). Trenér: Šrámek.