Krátce po hodině hry se nechal vyloučit domácí Martiník a Uničov v 73. minutě vyrovnal. Frýdek-Místek však dokázal udeřit i v oslabení a o čtyři minuty později zásluhou Velnera zase vedl. Definitivní pojistku pak přidal v závěru svou druhou trefou Rubý.

„Opět velmi dramatické utkání. My to teď na podzim asi ani jinak neumíme. První poločas jsme sice vyhráli, ale co si budeme povídat, soupeř byl kvalitnější na míči a měl také více ze hry,“ začal hodnotit utkání trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„Ve druhé půli jsme šli do deseti z důvodu velmi necitlivého vyloučení Martiníka. Následně jsme zaváhali, nepohlídali na zadní tyči Krče, a ten srovnal. Pak se ale začaly dít věci. Velner zužitkoval odražený míč po rohovém kopu a poslal nás zpět do vedení. Vítězství korunoval přenádhernou střelou z poloviny hřiště Rubý,“ vykládal Pištěk. „Myslím, že žádný gólman už proti nám nevyleze za šestnáctku,“ rozesmál se.

„Chci poděkovat hráčům, kteří to zodpovědně odmakali a fanouškům, kteří nás hnali k výhře. Následně bych chtěl všechny pozvat na středeční pohár s Opavou,“ dodal kouč Valcířů Robert Pištěk.

FK Frýdek-Místek – SK Uničov 3:1 (1:0)

Branky: 15. a 87. Rubý, 77. Velner - 73. Krč. ŽK: Martiník - Kirschbaum, Javůrek. ČK: 58. Martiník (Frýdek-Místek). Rozhodčí: Dudek – Macrineanu, Zapletal. Diváci: 258.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner, Massaniec, Blejchař, Nevřela – Zupko, Rubý (89. Kostka), Hykel – Konečný (86. Burgo), Kovařík (90. Kohut), Martiník. Trenér: Pištěk.