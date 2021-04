Ve fotbalovém Frýdku-Mísktu bylo v posledních týdnech docela dusno. Co se bude dít dál? Nejen o tom pro Deník povyprávěl Radim Mamula.

Kdy a proč vlastně začaly vaše spory s akciovkou, tedy pány Černajem a Lokajem? Jak se vyvíjely?

To není podstatné a nebudu se k tomu vyjadřovat z jednoho hlavního důvodu. Tyhle věci se mají řešit interně mezi dvěma subjekty, nikoli veřejně, jak toto neustále činí majoritní akcionář protistrany. Když si sečtu jedna a dvě, asi to mělo jediný význam - ovlivnit veřejnost a vynutit si podporu. Každá polopravda a populismus se ale stejně ve světle dění časem ukáže.

Snažili jste se domluvit, „udobřit“? Nabídli jste třeba nějaký ústupek? Prý spolu od Vánoc nekomunikujete…

Akciová společnost nekomunikovala od vstupu Daniela Černaje do této organizace, tedy od ledna roku 2019. Mám na mysli písemně, ne sliby a básně, u kterých se stále měnilo veršování. Dokonce se děl přesný opak. Právní zástupce pod taktovkou „nových“ funkcionářů rozporoval vše, co bylo řádně, z racionálních a efektivních okolností smluvně uzavřeno. Nicméně i přesto všechno jsme se snažili najít společnou řeč a zasílali jsme Danielu Černajovi a průběžně se měnícím akcionářům z jeho portfolia několik návrhů ke spolupráci. Vše zůstalo bez relevantní reakce nebo předložení protinávrhu. No a nakonec do toho všeho ještě zákeřně rozesílali štvavé a zfalšované zprávy jménem osob, které se od těchto prohlášení zcela distancovaly. Tímto vším tito lidé sami položili základní kámen k osobní nedůvěře. To, že jsem se neobrátil na policii, je jen důkazem toho, že mé ego je podřízeno zájmům klubu a sportu.

Co říkáte na to, že se akciovka dohodla s Vratimovem, kam se také přesouvá?

To je jejich věc. Vratimovu přeji hodně štěstí. Nemám důvod se proti tomuto klubu jakkoli vymezovat.

Co si slibujete od převodu licence z Petřkovic? Byl hlavní cíl udržet MSFL, a kromě mládeže dohlížet na třetiligový A-tým?

Hrát fotbal od přípravek po A tým a mít z toho všeho společnou radost, mít potenciál těšit se z vítězství a hrdě snášet i porážky, které ke sportu patří.

V příští sezoně budete hrát jako Frýdek-Místek proti Vratimovu, to zní vzhledem ke skutečnostem tragikomicky, nemyslíte?

Proč má pořád někdo potřebu z toho dělat veřejnou tragédii? Pánové si zvolili svou cestu. My jsme se adaptovali, šli za svým a jako frýdecko-místečtí rodáci jsme neuhnuli z lipinské cesty. Spolek byl a je nositelem historie, o tom není a nemůže být žádná debata.

Do Vratimova se přesouvá celý A-tým Frýdku-Místku? Můžete s někým počítat, nebo budete skládat úplně nové první mužstvo? Využijete hráče Petřkovic?

Zejména jsme otevřeni všem odchovancům. Ale rovněž každému, kdo chce za Lipinu bojovat, být hrdý na klub, který reprezentuje. Co se týká hráčů, kteří hráli za Petřkovice, je vše pozitivně otevřené. Dospělý sport je v tomto duchu všude stejný a pohyby hráčů mezi kluby jsou běžnou realitou.

Uvědomujete si, že fanoušci fotbalového Frýdku-Místku jsou zklamaní a naštvaní? A to jak na vás, tak i na akciovku? Co jim vzkážete? Můžete jim říct, že máte svědomí čisté?

Já komunikuji s každým, kdo má zájem, ať už osobně, nebo písemně. Ten největší zájem pak byl ze strany fanoušků z kotle, což je logické. Tady ta komunikace probíhala intenzivně. Z řad dalších jsem ale také vnímal zájem a většinovou podporu, zejména, když jim byla vysvětlena skutečná stránka problému. A nebylo jich málo, respektive určitě většina. Ale chápu i ty, kteří se v polopravdách neorientovali a podlehli sugestivním výlevům ze strany nového většinového akcionáře. Proti tomu mám svědomí naprosto čisté. Každopádně, Lipina jede dál, pokračuje a to je hlavní. V nejbližších dnech pak zveřejníme naše vize, cíle a hlavní úkoly. Vše je ve fázi intenzivního a konstruktivního jednání. Nyní si hlavně přejme, aby se vůbec život vrátil do běžných kolejí a do časů, kdy byl svět ještě normální. Tohle si přeji z celého srdce nejvíce. Vše se dá totiž řešit, ale nemoc si za nás nikdo nepřevezme.