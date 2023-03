Fotbalisté Frýdku-Místku porazili ve víkendovém utkání MSFL 1:0 Vrchovinu. Do utkání nasadili i novou posilu z Baníku Ostrava.

Maxim Obuch v Baníku Ostrava | Foto: FCB

Valcíři získali na hostování do konce sezony osmnáctiletého záložníka Maxima Obucha, který dorazil z ostravských Bazalů. „Trénoval jsem s béčkem. Během podzimu jsem nějaké starty v MSFL posbíral, na jaře jsem ale moc nehrál, takže jsem se domluvil s trenérem, vedením a manažerem, že půjdu do Frýdku-Místku,” řekl Obuch pro Deník.

Ve Stovkách je zatím krátce, přesto odehrál celý vítězný zápas na půdě Vrchoviny. „Nečekal jsem, že budu v základu. Jasně, že jsem v to ale doufal. Ukázal jsem dobré věci i ty špatné. Budu se jich snažit dělat co nejméně,” uvedl po utkání, které Valcíři vyhráli gólem z penalty 1:0. „Byl to hodně bojovný zápas, což je proti Vrchovině vždy. Ubojovali jsme to, máme radost,” dodal.

Obuch každopádně nepřišel do neznámého prostředí. „Jsou tady hráči, které znám z Baníku. S ostatními jsem se už poznal, všechno je super. Tréninky mají kvalitu, kabina je perfektní,” pochvaloval si.