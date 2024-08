Třinečtí se brzkým inkasovaným gólem naštěstí nenechali rozhodit. V 8. minutě totiž domácí hráči ponechali až příliš volného prostoru Dudovi, který po standardní situaci poslal hlavou míč přesně k pravé tyči Mrózkovy brány – 0:1. „Toto by se nám stávat nemělo. Věděli jsme, že soupeř má tento styl postaven na autová vhazování a standardky. Mají robustní hráče, takže je to k té hře předurčuje. No a my inkasujeme z první jejich příležitosti, tím jsme si pak ten zápas hodně ztížili,“ mrzelo třineckého trenéra Tomáše Hejduška.

Domácí družina se o vyrovnání nepříznivého stavu snažila ještě do poločasové přestávky. „Musím říct, že jsem o dalším průběhu utkání nepochyboval. Už do půle jsme mohli vstřelit tři góly. Nejblíže tomu byl Brak v samém závěru, kdy jeho hlavičku jejich gólman vyškrábl na roh. Škoda, že nejsme zrovna produktivní,“ smutnil třinecký kouč.

Tomu následně vyšlo poločasové střídání. Místo Omasty totiž poslal na trávník Brzósku a ten se mu za důvěru odvděčil již po osmi minutách svého pobytu na hřišti. Aby toho hosté neměli málo, přidali jim Slezané o dvě minuty později další branku, když se z otočky trefil obránce Brak. „To je asi největší rozdíl oproti minulému půlroku. Podařilo se nám ten tým vhodně doplnit, takže je to nyní i o těch střídajících hráčích. My vystřídáme, ale naše hra nespadne, ba naopak, my na tom hřišti ještě posílíme. To vypovídá o tom, jaká jsme soudržná parta, což je patrné nejen na hřišti, ale také i v trénincích a kabině,“ těší Hejduška.

Ve zbývajícím čase si už Třinečtí těsné vedení vzít nenechali, a jelikož ani jim se nepodařilo svůj náskok navýšit, skončil páteční podvečerní duel výhrou domácích v poměru 2:1. „Zápas jsme už pak v klidu dohráli. Kluky chválím i za to, že působí jako jedno ucelené mužstvo. Také mě udělalo radost, že dnes nevyhrál šťastnější tým, ale určitě lepší,“ zdůraznil domácí stratég, kterého potěšila divácká návštěva. „Na jaře jsme také vyhrávali doma a ti lidé na stadion prostě nepřišli. Určitě tomu páteční termín pomohl, ale není to pro nás bohužel řešení. Jednak tu nemáme umělé osvětlení a pak tu nastane ještě kolize s hokejem. Každopádně bylo to velmi příjemné a pro ty kluky je to určitě odměnou. Fanouškům chceme za jejich podporu moc poděkovat,“ dodal Hejdušek.

Čtvrté podzimní utkání odehrají třinečtí fotbalisté v pátek 23. srpna na hlučínském stadionu. Duel proti domácímu FC má výkop naplánován na 18 hodinu.

FK Třinec – TJ START Brno 2:1 (0:1)

Branky: 54. Brzóska, 56. Brak – 8. Duda. Rozhodčí: Svoboda – Grečmal, Labaš. ŽK: Papež, Svoboda, Toczyski (vš. Brno). Diváci: 511.

Třinec: Mrózek – Brak, Dadak, Ivanović – Omasta (46. Brzóska), Agbo (85. Zinhasović) Machuča (77. Trček), Bolf – Cienciala (77. Konečný), Dedič, Vlachovský (77. Szewieczek). Trenér: Tomáš Hejdušek.