Vratimov přitom nevstoupil do utkání vůbec dobře a Nové Město už ve druhé minutě vedlo. Z náskoku se však neradovalo dlouho, ve čtrnácté minutě se k míči dostal Varadi a bylo to 1:1.

Skóre se ale brzy měnilo znovu. O osm minut později potrestal chybu domácí obrany Matulka, který svým druhým gólem poslal hosty opět do vedení. Na to ale rychle zareagoval Skwarczek – 2:2.

„Nevím, zda na nás dolehlo to, že chceme moc vyhrát. A nebo to mohlo být i tím, že jsme si zkrátka mysleli, že to půjde samo. Těžko říct. Každopádně začátek byl z naší strany fakt špatný, dělali jsme zbytečné chyby a Vrchovina nás za to trestala,“ řekl pro klubový web trenér Vratimova Filip Racko.

Ve druhé půli mohl znovu udeřil Matulka, tentokrát už ale na Střalku nevyzrál. „Byli jsme v podobné pozici, jako byl Zlín v našem vzájemném utkání. Spíše jsme dobývali branku soupeře, drželi míč a snažili se najít nějakou tu cestičku k jejich brance. Soupeř však velmi dobře bránil a vyrážel do hodně nebezpečných brejků. Vpředu měl velice rychlé hráče, kteří nám dělali problém a my se s tím horko těžko srovnávali,“ dodal Racko.

Klíčový moment nastal patnáct minut před koncem, kdy Varadi našel Dudu a ten přesnou střelou poslal Vratimov do vedení 3:2, které už domácí udrželi. „Pro nás je to strašně důležité vítězství. V zápase byla spousta chyb, když bude proti nám stát ještě lepší soupeř, bude nás za to trestat. S jiným soupeřem bychom s tímto stylem hry nejspíš nevyhráli. Ale pro nás jsou v tuto chvíli nejdůležitější body,“ uzavřel Racko.

FC Vratimov - SFK Nové Město na Moravě 3:2 (2:2)

Branky: 14. Varadi, 27. Skwarczek, 76. L. Duda – 2. a 22. Matulka. Rozhodčí: Řezníček – Koláček, Vejtasa. ŽK: Hladík, Dziuba, Střalka – Šmída, Batelka. Diváci: 150.

Vratimov: Střalka – Klejnot, Igbinoba (52. L. Duda), Moravec, Elbel – Nemšovský, Dziuba – Hladík (85. Hruška), Skwarczek, L. Kundrátek (63. Hajnoš) – Varadi. Trenér: Filip Racko.