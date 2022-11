Valcíři nebyli v Kroměříži favoritem, do utkání však vstoupili výborně a už v desáté minutě vedli 1:0. „Vytvořili jsme si i další příležitosti, ale bohužel gól nepadl. Od třicáté minuty jsme najeli trošku do starých not, začali jsme kupit ztráty míčů a už jsme neměli odražené balony,“ řekl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.