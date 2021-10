Tým, který ještě loni působil ve Stovkách, odešel po minulé sezoně i s licencí na třetí ligu do Vratimova. Nové mužstvo se tak utvořilo i ve Frýdku-Místku a nyní se oba týmy poprvé potkaly v MSFL.

Na třaskavé derby dorazilo pět stovek diváků, kteří byli zvědaví, jak utkání dopadne. O jeho osudu nakonec rozhodl jediný gól, který po rohu vstřelil ve dvanácté minutě hostující Igbinoba.

V úvodu zápasu ale hrozili i Valcíři. „To, co jsme si řekli před zápasem, jsme od začátku plnili na sto procent. Proto v prvních desíti minutách byla převaha jasně na naší straně, kdy jsme si po individuálních průnicích vykoledovali snad čtyři standardky, ze kterých jsme ale nebyli nebezpeční. Po inkasovaném góle ale hráli kluci s hlavami dole. Až do konce prvního poločasu jsme nebyli schopní vůbec ničeho,“ uvedl pro klubový web trenér Valcířů Robert Pištěk.

Aktivnější Vratimov mohl ve druhé půli zvýšit, měl několik šancí, dvacet minut před koncem ale utkání dostalo novou zápletku. Hostující Hladík totiž dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Vratimovští byli však i nadále lepší a s jedinou vážnější příležitostí Frýdku-Místku si poradil gólman Střalka.

„Škoda, že jsme nedokázali dát další branku na dva nebo tři nula. Zápas se pak mohl dohrávat bez nervů a bez nějakých vyhrocených situací. Takhle se to mlelo až do posledních minut. Navíc jsme museli dohrávat v deseti, takže bych chtěl kluky moc pochválit, že to prostě odbojovali a odjezdili tak, jak bych si to představoval,” prohlásil hostující kouč Filip Racko a dodal: „Naše vítězství tady je naprosto zasloužené. Pro nás jsou to strašně důležité body, teď se můžeme uklidnit a pokusit se uhrát v posledních dvou kolech ještě nějaké body. V zimě mužstvo musíme pořádně zkonsolidovat, abychom se mohli v klidu soustředit na jaro.”

Zatímco v hostující kabině vypukla po utkání veliká euforie, Valcíři věděli, že neodehráli dobrý zápas. „Dnes jsme pořádně ani neohrozili bránu, nedokázali jsme kombinovat, všechno nám dlouho trvalo, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích. Nedokázali jsme si vytvořit tlak a dostat více míčů do pokutového území soupeře. I když jsme ke konci hráli na tři útočníky, vůbec jsme toho nevyužili,“ uzavřel derby kouč Frýdku-Místku Pištěk.

FK Frýdek-Místek - FC Vratimov 0:1 (0:1)

Branka: 12. Igbinoba. Rozhodčí: Dorušák – Vejtasa, Ogrodník. ŽK: Raab, Kovařík, Manzia, Juříček – Varadi, Hladík, Demianenko, Duda, Střalka. ČK: 71. Hladík (VRA). Diváci: 478.

Frýdek-Místek: Květon – Konečný, Blejchař, Velner, Hykel – Barkov (46. Vrbka), Juříček (76. Vengřinek), Manzia, Kučera (78. Janša) – Kovařík, Raab. Trenér: Pištěk.

Vratimov: Střalka – Varadi, Demianenko, Igbinoba, Duda – Dziuba (68. Hruška), Skwarczek, Ožvolda (90. Klejnot), Hladík – J. Ptáček (79. Chlopek), Teplý (68. Baďura). Trenér: Racko.