Beskydští odjeli na hřiště Vrchoviny v hodně těžké situaci. „Měli jsme jen dva obránce. Dva byli v práci, tři se nám přes týden zranili, měli jsme to těžké,“ uvedl kouč Frýdlantu Martin Šrámek.

Hosté přesto vstoupili do utkání lépe a v páté minutě je poslal do vedení Velička. Frýdlant ale náskok neudržel a za čtyři minuty bylo srovnáno. Na 1:1 dával Sytař, který v závěru první půle poslal navíc domácí do vedení.

„Ve druhém poločase se domácí zatáhli a do ničeho nás nepustili,“ řekl Šrámek. Definitivní rozhodnutí nabídla 72. minuta, kdy skóre uzavřel Svoboda, jenž potrestal chybu brankáře Švrčiny a dával na 3:1. „Nehráli jsme špatný zápas, měli jsme ale smůlu, že se nám rozpadla obrana. Musíme jít dál,“ uzavřel Šrámek.

SFK Vrchovina – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:1 (2:1)

Branky: 9. a 43. Sytař, 72. Svoboda - 5. Velička. Rozhodčí: Slabý - Kolář, Julínek. ŽK: Hekerle, Šteffl, Follprecht, Nečas - Varadi, Papík. Diváci: 265.

Frýdlant: Švrčina – Kulhánek (11. Indra), Literák, Šafner, Kučera, Varadi, Staněk (80. Papík), Hajnoš, Hladík, Velička, Jiříček. Trenér: Šrámek.