„Začalo mi to tam padat, tak snad to tak bude i pokračovat,“ usmál se osmadvacetiletý útočník v povídání pro Deník. „V prvních dvou zápasech jsem mé šance ještě nedal, ale ve druhém utkání už jsem měl tři nahrávky. Když mi to nešlo gólově, tak jsem se snažil něco připravit bojovností,” dodal.

Jakub Teplý dříve působil v Jihlavě, Ústí nad Labem, Třinci nebo Frýdku-Místku a na kontě má více než sto startů ve druhé lize. Ještě loni hrál MSFL za Vratimov, ten ale v soutěži nečekaně skončil. „To, co se stalo, byl šok pro všechny. Pro hráče i realizační tým,” vzpomíná.

Teplý měl nabídky i z jiných týmů, nakonec ale zůstal ve Vratimově, jehož B tým postoupil z I.A třídy do krajského přeboru. „Rozhodlo korektní jednání vedení klubu. Jsou tady super kluci, znal jsem je z loňského béčka. Nechtěl jsem měnit kabinu,” doplnil.

Vratimov je sice v přeboru nováčkem, z pěti zápasů ale čtyřikrát vyhrál a v tabulce je druhý. „Chtěli jsme nastartovat nějakou sérii a jsme rádi, že se nám to povedlo. Chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit,” hlásí Teplý. I díky němu je Vratimov rázem jedním z adeptů na postup do divize. „Zatím se nám daří, ale jsme teprve na začátku. Ještě je toho hodně před námi,” uzavřel.