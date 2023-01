„Naším cílem je dohrát soutěž. Může se totiž stát, že to bude poslední půlrok dospělého frýdlantského fotbalu. Nejsou tady podmínky na dospělý fotbal, peníze z města nestačí ani na údržbu stadionu,” řekl pro Deník kouč Frýdlantu Martin Šrámek.

Zdá se, že situace není moc dobrá. „Já asi ani žádnou další možnost pokračování nevidím,” pokrčil rameny Šrámek. V zákulisí se spekuluje o přesunu mužského fotbalu na Čeladnou. „Není to žádné tajemství,” dodal trenér 1. BFK.

Ať už zákulisní hry dopadnou jakkoliv, beskydští v pondělí odstartovali přípravu na jaro v MSFL. Frýdlantskou kabinu opustil David Kučera, který bude hrát za Vsetín. Pryč je taky brankář Jakub Švrčina, jenž bude chytat za Polanku. Do Frýdlantu se naopak vrátil gólman Jan Polach, který už v klubu dříve působil. „Budeme zkoušet ještě okolo pěti mladých kluků, uvidíme, jestli se nám to vyplatí. Pracujeme taky na jednom zkušeném hráči,” dodal Šrámek.

Frýdlant, který je po podzimu šestnáctý, během přípravy čeká i turnaj v Novém Jičíně, kterého se zúčastní taky Baník B, Frenštát, Valašské Meziříčí a Hranice. Na začátku února Šrámkovi svěřenci odjedou na tradiční zimní soustředění v Horní Bečvě. „Bude to náročné,” usmál se kouč. Co však s týmem bude v dalších měsících, to zatím ani on netuší.