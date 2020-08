„Je to tak. S Petrem jsme se domluvili na spolupráci, věřím, že nám hodně pomůže. Zkušenosti má na rozdávání,“ řekl Deníku sportovní ředitel Valcířů Daniel Černaj.

Třiatřicetiletý odchovanec Nové Huti Ostrava už v minulosti ve Frýdku působil, to se ještě ve Stovkách hrála druhá ligy. Nejzářivější část své kariéry ale prožil v Opavě, za kterou nastoupil k padesáti zápasům v prvním lize. Výraznou měrou se podílel na postupu do ligy, zahrál si finále MOL cupu. Po letošní sezoně mu ale v Městských sadech končila smlouva a nová mu nabídnuta nebyla. Ostřílený fotbalista, který si prošel Baníkem, Žižkovem či polských Belchatowem má s Frýdkem domluvu, že v případě nabídky z vyšší soutěže nebo zahraniční bude uvolněn. „Ano, taková dohoda existuje,“ potvrdil Černaj.

Už tak kvalitní tým Frýdku byl výrazně posilněn. Z Valcířů jsou tak hlavní adepti na postup. „Uvidíme, na co to bude stačit,“ pousmál se frýdecký manažer. K dalšímu možnému posílení doplnil: „Nevylučuji tuto možnost, ale muselo by se jednat o hráče do základní sestavy, tak jako v případě Petra Zapalače.“