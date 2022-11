S podzimem jste se rozloučili domácí remízou. Zaskočil vás soupeř, který vedl už 2:0?

Byla to taková naše klasická písnička. Kromě prvních pěti minut jsme dominovali, měli jsme šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Oni svou jedinou příležitost po našich dvou chybách dali, na začátku druhé půle navíc zvýšili na 2:0.

Nakonec máte aspoň bod…

Ve druhé půli jsme nějak uhráli bod, ovšem chtěli jsme tři. Jsme zklamaní, ale vzhledem k vývoji zápasu ho musíme brát.

Spokojeni s podzimem asi nejste, že?

Chtěli jsme hrát výš, cíle jsme nesplnili. Začátek nebyl bodově špatný, jenže potom jsme nezvládli anglický týden a dostali jsme se pod deku. Už to bylo nahoru dolů. Spokojeni nejsme, na jaře musíme špatný podzim odčinit. Je třeba se pořádně připravit.

Plánujete změny v kabině?

Změny nastanou. V kabině by to mělo fungovat jinak a lépe. Tím nemyslím, že by byl špatný kolektiv, ale chyběla nám vnitřní síla zlomit a zvrátit nepříznivě se vyvíjející zápasy.

Během podzimu jste kritizoval zkušenější hráče. Zklamali vás?

Od zkušenějších jsme čekali víc. Oni sami si toho jsou ale vědomi. Nemůžeme tady spoléhat jen na mladé kluky, tak jsme to v létě ani nestavěli. Musí to táhnout starší hráči, ovšem bohužel jejich výkony nebyly takové, jaké jsme si představovali.