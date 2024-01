Třinec nakopl přípravu vítězstvím, Havířov srazil s nulou. Co řekl nový trenér?

Fotbalisté Třince vstoupili do zimní přípravy výhrou nad Havířovem. Účastník MSFL, který by rád postoupil zpět do druhé nejvyšší soutěže, porazil divizního soupeře 2:0.

Fotbalisté Třince, kteří se na jaře pokusí vrátit do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, porazili na úvod zimní přípravy divizní Havířov 2:0. | Foto: FK Třinec