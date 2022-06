Vratimov nad Frýdkem-Místkem třikrát vedl, ten ale pokaždé dokázal vyrovnat. V 75. minutě pak udeřil hostující Raab, jenž vystřelil všechny body pro Valcíře. „Jejich stoper chyboval, získali jsme míč, Marián Kovařík na sebe natáhl hráče a já už jsem to pak dával do prázdné. Šlo jen o to trefit míč,“ popsal rozhodující moment utkání pro Deník Lukáš Raab.

Do Vratimova před časem zamířila MSFL právě z Frýdku-Místku, který pak budoval zcela nový tým. Vzájemné zápasy těchto týmů jsou proto ostře sledované. „Bral jsem to ale jako každý jiný zápas, nějakou rivalitu jsem necítil,“ svěřil se Raab. „Chtěli jsme prodloužit naši dlouhou sérii bez porážky, která teď trvá už devět zápasů,“ dodal.

Vratimov dohrával utkání bez vyloučeného Kundrátka, který šel do sprch v závěru první půle. „To nám pomohlo, ale i tak to bylo těžké. Nakonec jsme měli ale většího vítězného ducha, chtěli jsme to urvat. Věřili jsme si, i když jsme prohrávali,“ prohlásil Raab.

Podzim Valcířům příliš nevyšel, na jaře se ale hodně zvedli a aktuálně jsou v tabulce osmí. „Přišli tady noví hráči, posílili jsme. Tým si sedl, plníme to, co po nás trenér chce. Hrajeme jeden za druhého, makáme a výsledky tomu odpovídají,“ těší Raaba, jehož v sobotu čeká se svými spoluhráči poslední zápas sezony s Jihlavou B. „Snad přidáme desátý zápas bez porážky za sebou. To je náš cíl,“ uzavřel.