Poté, co Žižka ze své funkce v průběhu přípravy nečekaně odešel, zaujal jeho místo Filip Racko. Původně jen dočasně s tím, že se vedení klubu rozhodne, zda přivede někoho jiného.

Racko, jenž dříve v lize hrával za Baník nebo Slovácko, ale během několika týdnů přesvědčil o svých kvalitách a u týmu zůstává. „Výsledky v přípravě jsme měli celkem dobré. Příprava probíhala kvalitně a vedení se rozhodlo, že ve funkci zůstanu,” řekl Racko pro Deník.

„Filip Racko nás přesvědčil o svých kvalitách. S týmem pracuje dobře a naši důvěru si zaslouží,” dodal na Rackovu adresu sportovní ředitel týmu Daniel Černaj.

Racko naposledy vedl tým Vratimova v I. A třídě, nové výzvy se ale nezalekl a přijal ji. „Je to velký rozdíl. V přístupu i kvalitě. Tréninky jsou zajímavější, kluci pracují vážně dobře,” prohlásil trenér Vratimova, jenž se na svou novou misi hodně těší. „Je to zatím nejvíc, čeho jsem jako trenér dosáhl,” dodal.

Fotbalisté Vratimova v přípravě porazili ruský Orenburg, uhráli cennou remízu se slovenskou Senicí a naposledy rozprášili divizní Dětmarovice. „Měli jsme silné soupeře, jsem rád, jak jsme to zvládli. Máme za sebou kvalitní kondiční blok, kluci pracovali výborně a makali nadoraz,” pochválil Racko své svěřence.

Ve věku problém není

Kádr Vratimova sice opustil kapitán Petr Literák, jinak má ale kouč Racko k dispozici hodně dobře poskládaný tým. „Možná by mohl být širší, ale vypadá to dobře. Tahouni tady zůstali, kluci jsou sehraní, fungují výborně. Na to budeme spoléhat,” prohlásil Racko.

Vratimovské v přípravě čeká ještě B tým Karviné a Jablonce, následně v MOL Cupu vyzvou Havířov a poté už je na programu ostrý start MSFL. „Upřímně, zápas MSFL jsem neviděl asi patnáct let. Nevím, jakou má soutěž kvalitu, ale naše zápasy kvalitu měly. Máme na to, abychom hráli nahoře,” uvedl Racko, jemuž je teprve pětatřicet let. „Je pravda, že třeba s Adamem Varadim jsem hrál ještě v Baníku. Na hřišti jsem potkal i další hráče, ale v mém věku nevidím žádný problém. Kluci to berou jako profíci,” uzavřel.