Beskydské během podzimu trápila rozsáhlá marodka a Wozniak tak dostával hodně prostoru. Zkušený stoper odehrál i úvodní jarní kolo proti Karviné B, která doma, posílená o hráče z ligového týmu, zvítězila 2:0.

„Nebyli jsme favoritem, ale sahali jsme po bodech. Měli jsme tři velké tutovky, z toho jsem jednu nedal já. Kdybychom něco proměnili, vypadalo by to jinak,” vrátil se k duelu Wozniak a pokračoval: „Na divizi to byl nadprůměrný zápas. Měli jsme velkou odezvu a všichni byli překvapeni, jak vyrovnanou partii jsme proti posílenému týmu hráli. Máme zkušený tým, jedna porážka nás nerozhodí.”

Frýdlant přišel po prohře v Karviné o první místo, jeho víkendový duel proti Vítkovicím navíc odložilo špatné počasí. O to více už beskydští vyhlížejí sobotní domácí zápas s Opavou B. Wozniak by měl být u toho. „Budu připravený. Pokud budou ostatní zdraví, tak se nikam tlačit nebudu. Když mi řeknou, že budu hrát 15 minut, tak tam půjdu na patnáct minut. Pokud mě pošlou do základu, rád pomůžu. Já však nejsem prioritou, hlavní je, aby hráli mladí, jejichž kariéra se rozjíždí,” říká.

Podle Wozniakových slov je zřejmé, že definitivně svůj fotbalový životopis ještě neuzavřel. „Je to stejné jako na podzim. Jsem přítel na telefonu,” směje se. „Pokud by bylo hodně hráčů, tak bych nebyl ani na lavičce. Ale během prvního zápasu byli někteří hráči po zranění a nemělo smysl dávat je do rizika. Proto jsem pomohl,” dodal.

Frýdlant sice přišel o první místo tabulky, stále je ale jedním z favoritů divize. „V každém zápase chceme vyhrát. Chceme ovládnout naši skupinu, ale jestli by klub v případě našeho triumfu šel do divize, to už nezáleží na nás,” komentuje Wozniak otázku možného postupu do MSFL.