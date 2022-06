Vratimov v MSFL končí. Jaro mu sice nevyšlo, v soutěži se ale s přehledem zachránil. O třetí nejvyšší ligu však přišel mimosportovní cestou. „Je to akce pana Lokaje, těžko se o tom mluví. Přicházel tady s velkou pompou, teď to ale zabalil a licence je ve Vítkovicích. Já jsem se to dozvěděl přes svaz,“ řekl pro Deník předseda vratimovského klubu Tomáš Klejnot.

Klejnota nečekaný konec v MSFL hodně překvapil, i když přiznává, že vše nebylo tak, jak být mělo. „Měli jsme nějakou smlouvu o spolupráci, která byla plněna do 31. března. Teď není zaplacený nájem, ale já věřím, že se to dá do pořádku,“ prohodil.

O odchodu MSFL z Vratimova se během jara hovořilo několikrát, pokaždé ale zůstalo jen u spekulací. „Jednou to byla Karviná, pak Řepiště. Házeli jsme to za hlavu, bylo to pořád něco. Pan Lokaj se tady asi schoval, než našel lepšího kupce,“ posteskl si Klejnot, který se o všem dozvěděl během úterý. „Hodí se k tomu jedno přirovnání: Když si koupím opičku, tak musím mít taky na banány. Když na to neměl, tak to potřeboval dát pryč,“ dodal Tomáš Klejnot k odchodu Vratimova ze třetí ligy.

MSFL už tedy ve Vratimově nebude. Malou náplastí tak může být aspoň přesun loňského B týmu z I.A třídy do krajského přeboru, ve kterém Vratimov bude v příští sezoně působit.