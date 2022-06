Vratimov, který se do MSFL vrátil po dlouhých 19 letech, vstoupil do sezony dobře. První dva zápasy vyhrál, poprvé padl až ve čtvrtém kole. Ročník však končil s hlavami dole a s devíti porážkami v řadě. „Podle mě jsme na jaře hráli paradoxně o něco lépe než na podzim, ale závěr sezony byl hodně složitý. Na poslední kola jsme jezdili v jedenácti lidech, ani tréninky už neměly takovou úroveň, jakou by měly být. Není to výmluva, ale musíme se z toho ponaučit a mít širší kádr,“ řekl pro Deník vratimovský kouč Filip Racko.