Valcíři ukončili sérii tří porážek v řadě a zvítězili 3:1. Rubý se v utkání trefil dvakrát. „Výhru jsme už potřebovali,” řekl pro Deník ofenzivní tahoun Lipiny, z něhož už se stává specialista na góly z poloviny hřiště.

Že by ale tuto disciplínu na trénincích speciálně piloval, to se říct nedá. „Jasně, někdy si to zkusíme kopnout, ale určitě ne denně. Zkrátka to vyplyne ze hry,” uvedl.

Jak se zrodil jeho gól proti Uničovu? Soupeř na půli hřiště fauloval jednoho z domácích hráčů. V ten moment se k míči dostal Rubý, který na nic nečekal a poslal balon do sítě. „Zkusil jsem to a spadlo to tam. Míč stál na místě, rozhodčí nijak nereagoval. Gól uznal, za což jsem rád,” dodal.

Rubý se letos trefil za Valcíře zatím třikrát. Ke dvěma trefám v MSFL přidal ještě jeden zásah v MOL Cupu. A jedno je teď jisté - až se zase dostane na polovině hřiště k míči, brankáři už by se měli mít na pozoru. „Myslím, že teď už nevylezou z půlky,” smál se.