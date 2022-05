Lepší start do utkání si Vratimov ani nemohl přát. Uplynulo jen pět minut a skóre otevřel domácí Teplý. „Začali jsme skvěle, jenže ten rychlý gól nám možná uškodil. Dostali jsme křídla, kluci nepracovali kompaktně, bylo to zkrátka rozhárané,“ řekl kouč Slovácka Filip Racko.

Slovácko domácího rozpoložení využilo a dvěma góly skóre do přestávky otočilo. Po návratu z kabin už ale Vratimov hrál tak, jak si to trenér Racko představoval. „Bylo to lepší a organizovanější,“ dodal.

Po hodině hry vyrovnal Zbavitel a domácí byli zpátky ve hře. Přesto nakonec padli. „Čekali jsme na další šanci, jenže pak soupeř trefil ruku našeho hráče a z penalty rozhodl,“ komentoval průběh utkání Racko.

Po třetím gólu Slovácka chybělo do konce ještě deset minut, Vratimov už ale vyrovnat nedokázal. „V závěru jsme vysunuli stopera, snažili jsme se, ale už jsme se k ničemu nedostali. Slovácko bylo o ten gól lepší,“ uznal Racko.

FC Vratimov - 1. FC Slovácko B 2:3 (1:2)

Branky: 6. Teplý, 61. Zbavitel – 16. Pernica, 25. Kratochvíla, 80. Juroška (pen.). Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Poláček. ŽK: Skwarczek - Juroška, Porč.

Vratimov: Sýkora – Elbel, Dziuba, Nemšovský (84. Smilowski), Igbinoba - Klejnot, Varadi (58. Zbavitel), Hajnoš (58. Wojatschke), Teplý (58. Kundrátek), Skwarczek - Hladík (84. Chlopek). Trenér: Racko.