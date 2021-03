Slavia je současnou suverénní domácí jedničkou. V Evropské lize se měří s předními kluby starého kontinentu, pečlivě však sleduje také dění v nižších soutěžích tuzemské scény.

Vedení Slavie se tak vyjádřilo i ke sporu mezi akciovou společností a zapsaným spolkem ve fotbalovém Frýdku-Místku, který může mít za následek odchod třetiligového mužského týmu do Vratimova.

Podporu statutárnímu řediteli Janu Lokajovi, který se snaží dospělý fotbal ve městě zachránit, dokonce vyjádřil i místopředseda představenstva Slavie Tomáš Syrovátka. „Přestože nás dělí velká vzdálenost, tak by si SK Slavia Praha přála, aby fotbal v tomto tradičním městě zůstal a hlavně vzkvétal, a spolupráce mezi našimi kluby byla silnější, než jen přestup hráče Jana Fukaly pár let nazpět,” napsal Syrovátka v dopise, který má Deník k dispozici.

„Moc mě těší reakce Slavie. Jsem rád, že jim to není jedno. Hlavně tím, že si udělali čas a podpořili nás během klíčového dvojzápasu s Rangers, který je pro ně jedním z nejdůležitějších momentů sezony. To je vážně milé. Věřím, že podporu máme z celého Edenu,” reagoval Jan Lokaj.

Čeká se na klíčové zastupitelstvo

Vážnou situací fotbalu ve městě se bude už v úterý zabývat zastupitelstvo Frýdku-Místku. „Nebude se řešit akciová společnost nebo zapsaný spolek, ale obojí a obecně situace v místním fotbale. Jsem rád, že to město takto vymyslelo. Máme šanci prezentovat pravdu o určitých polopravdách, nejasnostech nebo dokonce lžích, které se o akciové společnosti šíří,” řekl Lokaj.

Statutární ředitel akciové společnosti je připraven odpovídat na řadu otázek. „Můžeme potvrdit, že majitelem jsem já a má firma, což se šíří fáma, že není pravda. Můžeme hovořit o výši dluhů. Ty akciová společnost má, ale úplně všechny jsou vůči mé osobě a ne vůči třetím stranám. To všechno, včetně mnoha dalších věcí, chceme vyjasnit. Také chceme potvrdit náš zájem, kam klub chceme směřovat. To znamená, zachránit ho ve Frýdku-Místku,” dodal.

Vedení fotbalového klubu, které má pod sebou mužský tým působící v MSFL, bere zastupitelstvo jako poslední šanci, jak ještě může rozjet jednání se spolkem, pod něhož spadá mládež. „Předpokládám, že jeho předseda nebo členové představenstva si udělají čas, přijdou a vzhledem k tomu, že to bude veřejné fórum, tak nebude šance nezačít jednat. Na to se vyloženě těším, protože jinak to asi nešlo,” vyhlíží Lokaj úterní zastupitelstvo.

Už za pár dní tak bude zřejmě jasno o tom, jak to s mužským fotbalem ve Frýdku-Místku nakonec dopadne. „Může to být tak, že se rozjede debata, která povede nějakým směrem. Uvidíme ale, jestli bude zájem ze strany spolku. Taky se může stát, že se něco vůči nám nebude líbit zastupitelstvu. K tomu však snad nedojde, protože vše máme tak, jak máme mít. Stát se to ale může, což by znamenalo, že je konec. V úterý to asi nebude úplná definitiva, ale budeme jí už velmi blízko,” uzavřel Lokaj.