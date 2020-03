„Žádáme občany, aby při pohybu na veřejnosti používali roušky. Pokud je nemáte, kryjte si nos a ústa šátkem nebo šálou. Je to důležité, můžeme tak zpomalit šíření koronaviru. Nestyďte se a kryjte si obličej. Buďme zodpovědní sami k sobě i ostatním. Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě,“ stálo v prohlášení na facebookovém profilu primátora Pobuckého.

Během úterního dne na občany města Frýdek-Místek apeloval primátor také prostřednictvím městského rozhlasu. „Reakce občanů byla obdivuhodná. Zatímco v pondělí byli lidé, kteří se vydali do města v roušce, považováni za exota, dnes už je to jiné. Většina lidí, kteří se pohybují venku, už má přes obličej roušku, mnohdy doma vyrobenou s různými potisky, ostatní mají přes obličej šátek nebo šálu. Jsou taky disciplinovaní, mám informace o tom, že před galanteriemi, které už mají znovu otevřeno, aby si lidé mohli koupit látky a potřeby na ušití roušek, lidé stojí v rozestupech a chrání si obličeje. Za to jsem velice rád a děkuji občanům, že se chovají takto zodpovědně,“ řekl Michal Pobucký.

Původní postoj frýdecko-místeckých občanů nenechalo chladné ani zdejší fotbalisty. Ti na oficiálních webových stránkách klubu apelují nejen na své fanoušky, ale rovnou na všechny lidi ve městě a jeho okolí.

„Všichni z klubu MFK Frýdek-Místek vás srdečně zdravíme. Tentokráte vůbec nejde o sportovní výkony, tohle jde momentálně naprosto na druhou, třetí, čtvrtou…kolej. Jde o naše životy, soudržnost, lidskost, zodpovědnost… připojte se všichni k nám, v tomhle musíme být jednotní. Společně to zvládneme. Pokud máte roušku, nestyďte se ji nosit. Pokud ji nemáte, chraňte si ústa a nos čímkoliv, co je k dispozici. Třeba i klubovou šálou. Držte se, jsme v tom společně! Udělejme si to zkrátka tak, abychom se mohli všichni společně zase sejít na dalším mistrovském zápase,“ stojí v článku, který zveřejnil frýdecko-místecký fotbalový klub.

Zkrátka držme se všichni motta: Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě.