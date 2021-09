„Utkání se mi nehodnotí snadno, prohráli jsme po marném výkonu, Sigmě to tam padalo. Jsme zklamaní a na zápas je třeba brzy zapomenout. Prostě i takové výsledky ve fotbale jsou a dnes jsme se červenali všichni,” uvedl po zápase pro klubový web trenér Frýdku-Místku Orel.

První gól dal už po třech minutách hry domácí Matoušek a o přestávce to bylo 4:0 pro Olomouc B. Další tři branky padly po přestávce, Matoušek zkompletoval hattrick a Valcíři se domů vraceli s debaklem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.