„Čekám vyrovnaný zápas, který pro nás snad bude mít šťastný konec,” přeje si trenér Frýdlantu Martin Šrámek, který ve Frýdku-Místku dříve působil. Stejně jako řada dalších hráčů současného frýdlantského kádru. „Pro kluky to bude prestižní utkání. Spousta z nich tam prošla celou mládeží, pak ale nedostali šanci v áčku. Budou se chtít ukázat, stejně jako ti starší, kteří ve Válcovnách hráli taky,” dodal.

Prestižní bude utkání také pro zkušeného obránce Petra Literáka, která byl řadu let kapitánem Frýdku-Místku. Loni se ale vrátil do Frýdlantu, jemuž pomohl k historickému postupu do MSFL. A teď se do Stovek vrátí v roli soupeře.

Frýdlant očekává taky velkou podporu fanoušků. „Do Bílovce jich přijelo okolo 200, tak snad se jich hodně dostaví i do Frýdku-Místku,” doufá kouč Šrámek.

Domácí Valcíři se před sezonou netajili vysokými ambicemi, desáté místo je ale příliš neodráží. „Jsme v situaci, kdy musíme uspět. Body potřebujeme,” uvedl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk, který také očekává dobrou diváckou kulisu. „Frýdlant vytáhne své maximum. Musíme být připraveni, že to asi bude jiskřit,” dodal.