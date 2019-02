Při pohledu na vaší soupisku je zřejmé, že se tým znovu výrazně obměnil, ale především posílil. Je tomu tak?

Ano, s tím souhlasím. Přichází k nám hráči, kteří už mají něco odkopáno. Z těch nových jmen se tak fanoušci mohou těšit na Matěje Hýbla, Vaška Vašíčka, Tomáše Hykela, Zdeňka Kofroně, Pavla Hlocha, Lukáše Vychodila či Patrika Kaizara. V kádru zůstali také i Gomola s Kutáčem, kteří byli u nás na hostování. K těmto hráčům se ještě připojil mladý Jakub Buchlovský, který proti Novému Jičínu mimochodem odehrál velmi dobré utkání.



To znamená, že hráči, které jste měli v týmu na hostování, skončili?

Na jaro už nebudou u nás oba brankáři Mrozek s Muchou, skončili rovněž i Střižík, Farský, Dendis, Strnad, Smékal, Honza Ciesarík se rozhodl s fotbalem seknout úplně. Na poslední chvíli ještě došlo k dohodě s Novým Jičínem, kam pouštíme na hostování Vojtu Vokouna.

Vás v pátek čeká duel s Třincem a pak odlétáte na herní soustředění do Turecka. Co od něj vůbec očekáváte?

Chtěli bychom se tam zaměřit na veškeré herní věci. Víme, kde nám to ještě drhne, takže to bude ten největší úkol.



Víte už, s kým se v Turecku porovnáte?

Předběžně ano, ale vše bude jisté až na konci tohoto týdne. Myslím si ale, že nás ty zápasy doslova prověří a za tuto přípravu jsem strašně rád.



O tým se nově začal starat František Moric, který se ujal role sportovního ředitele. Co vše se jeho příchodem změnilo?

Tak za prvé je to komunikace sportovního vedení se samotným týmem. Člověk má teď navíc i čas na svou práci. Celý realizační tým se může věnovat skutečně tomu, čemu má. No a už jen to, že jako třetiligový klub letíme na soustředění do Turecka, tak znamená, že to vedení klubu myslí naprosto vážně. Pan Moric stojí při klubu a chce jej posunout výš.