Fotbalisté Frýdku-Místku odjeli na půdu zlínské rezervy pro všechny body, které si také přivezli. Rozhodl jediný gól hostujícího Fokaidise, který se prosadil v 54. minutě. „Zápas hodnotím kladně. Vyhráli jsme venku, nedostali jsme gól, takže jsme spokojeni,“ uvedl Žižka.

V prvním poločase ještě Valcíři hráli profesorsky, po přestávce už ale měli utkání ve své režii. „Ve druhé půli se to zvedlo. Domácí moc nechtěli hrát, my jsme ale dali pěkný gól a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl hostující kouč, jemuž docela prospělo, že se poslední zápas s Rosicemi nehrál. „Pro nás to bylo jen dobře. Měli jsme totiž více času na přípravu. Klukům to pomohlo,“ dodal.

Žižka je u týmu zatím jen krátce, tým už ale pomalu začíná přetvářet k obrazu svému. „Máme nějakou představu a prvky, které tam chceme, už se ve hře objevují. Pořád je to ale málo, ještě potřebujeme čas,“ řekl trenér Valcířů, které už ve středu čeká domácí dohrávka s Rosicemi. „Chceme to zvládnout. Je dobře, že jsme ve Zlíně vyhráli, klukům to totiž zvedne sebevědomí,“ uzavřel nedělní utkání.

FC Fastav Zlín B – MFK Frýdek-Místek 0:1 (0:0)

Branka: 54. Fokaidis. Rozhodčí: T. Kostelník – R. Kulička, R. Páral. ŽK: Venený - Dziuba, Bzirský. Diváci: 95.

Frýdek-Místek: Bárta – Literák, Straňák, Dudek, Russmann – Hykel, Dziuba (82. Bzirský), Fokaidis (86. Hladík), Zapalač, Skwarczek – Teplý (90+1. Šeba). Trenér: Žižka.