Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí ve středu prohráli doma 0:3 se Znojmem a připsali si už třetí porážku v řadě.

Frýdlant doma nestačil na Znojmo | Foto: Deník/Robert Schedling

Znojmo přijelo do Frýdlantu v dobré formě. Tým z jihu Moravy vyhrál třikrát po sobě a ani v jednom z těchto zápasů nedostal gól. V Beskydech svou sérii prodloužil.

Klíčový moment nastal v nastavení prvního poločasu, kdy otevřel skóre Pálfi. Po hodině hry se prosadil nejlepší znojemský střelec Kilibarda a o pět minut později přidal třetí zásah střídající Kartišovs.

Hosté svůj náskok udrželi, Frýdlant už se prosadit nedokázal. Beskydský boj o záchranu se tak komplikuje. Frýdlantští jsou čtyři kola před koncem šestnáctí, předposlední Uherský Brod na ně ztrácí jediný bod.

„Kluci přišli z práce a proti nim stál soupeř, který si v zimě pořídil čtrnáct cizinců. Navíc to jsou všechno profesionálové. My to zkusili, bohužel ten gól v nastaveném čase prvního poločasu nás položil. Snaha pak byla do poslední sekundy, ale už nám ta hlava nepracuje jak by měla,“ prohlásil Martin Šrámek, který po zápase coby trenér Frýdlantu skončil.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – 1. SC Znojmo FK 0:3 (0:1)

Branky: 45+2.Pálfi, 62.Kilibarda, 67.Kartišovs. Rozhodčí: Mankovecký - Proske, Jurajda. ŽK: Varadi, Staněk – Ouattara, Putu, Ivanović, Kartišovs. Diváci: 252.

Frýdlant: Prepsl – Švrček (71.Kulhánek), Literák, Šafner, Škorik (71.Dedek), Varadi (71.Svatonský), Staněk (76.Marek), Hajnoš, Hladík, Velička, Juříček (62.Kedroň). Trenér: Šrámek.