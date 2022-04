Domácím náramně vyšel vstup do druhé půle, kdy se trefil dvougólový hrdina minulého utkání v Kroměříži Rubý, jenž dával na 2:0. Žádná další branka už nepadla a všechny body zůstaly ve Stovkách.

„Musím tým pochválit za další nulu, mrzí mě ale, že jsme utkání nerozhodli daleko dříve. Kdyby to bylo v 25. minutě 3:0, tak by se nikdo nedivil. Potvrdili jsme ale šest venkovních bodů a to je nejdůležitější,“ dodal Pištěk.

FK Frýdek-Místek - FC Velké Meziříčí 2:0 (1:0)

Góly: 19. Konečný, 46. Rubý. Rozhodčí: Mankovecký – Dudek, Macrinranu. ŽK: Rubý, Zupko - Demeter R., Urbánek, Demeter P. Diváci: 320.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Massaniec, Velner, Burgo - Barkov (65. Vengřínek), Konečný (77. Nieslanik), Kovařík (77. Raab), Hykel, Zupko - Rubý (65. Manzia). Trenér: Pištěk.