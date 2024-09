Třinecký celek má za sebou v letošní sezoně odehraných již osm utkání a s bilancí devatenácti získaných bodů jim patří průběžná třetí příčka. Stejný bodový zisk mají však na svém kontě i oba týmy, které jsou momentálně před Slezany (Uničov a Kroměříž), takže jakákoliv bodová ztráta by byla pro kohokoliv z této vedoucí trojice nepříjemná. „Já to slyším týden, co týden. Teď musíš vyhrát a pak už to bude dobré,“ usmívá se kouč Třince Tomáš Hejdušek. „Pokud chceme hrát nahoře, tak víme, že musíme pořád vyhrávat. I týmy kolem nás to tak mají,“ podotkl třinecký stratég.

Duel s béčkem Brna se hraje na třineckém stadionu již od 15.30 hodin. „Doma jsme o něco silnější než venku. I proto nám velí zvítězit. Ty zápasy jsou si ale natolik vyrovnané, že mnohdy rozhodují maličkosti. Jako třeba teď naposledy, kdy jsme hráli v Blansku. My byli před utkáním třetí, oni naopak třetí od konce. Po prvním poločase jsem si myslel, že ta tabulka je naopak. Není to o tom, kdo se v tabulce kde nachází, ale v jakém rozpoložení a s jakou hlavou do toho utkání vstoupí,“ zdůraznil Hejdušek.