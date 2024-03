/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fantasticky vstoupili do jarní části MSFL fotbalisté Třince, kteří v sobotním utkání 18. kola zvítězili pod novým trenérem Tomášem Hejduškem v Hodoníně 4:0.

Fotbalisté Třince vstoupili do jarní části MSFL jasnou výhrou 4:0 v Hodoníně. | Video: Kryštof Neduchal

Třinečtí rozhodli duel hraný v náročných povětrnostních podmínkách na přelomu prvního a druhého poločasu, kdy se postupně prosadili Konečný, Brak a Machuča. Jasnou výhru, důležitý zisk tří bodů a posun na 8. místo neúplné tabulky pečetil v závěru Dedič.

„Mrzí mě, že zápas tolik ovlivnil silný vítr. Domácí si v první půlce pomáhali dlouhými nákopy, s nimiž jsme měli problém. Chtěli jsme hrát po zemi, ale byli jsme za to odměněni až na konci poločasu,“ pravil třinecký trenér Tomáš Hejdušek, který ještě na začátku sezony vedl Karvinou.

LUKÁŠ HOLÍK (kapitán Třince):

Zdroj: Kryštof Neduchal

„Těší mě, že jsme zvládli hned první duel po mém nástupu, navíc venku s nulou. Kluci dostávali na podzim dost branek, proto mám největší radost, že jsme soupeře nepustili ani ke střele. Převažují samá pozitiva, ale jsme na začátku dlouhé cesty,“ uzavřel Tomáš Hejdušek.

„Ač jsme si to nechtěli moc připouštět, musím říct, že kvalita Třince je úplně někde jinde, než jsme my. Má zkušenější a kvalitnější kádr. Musíme si utkání vyhodnotit a s pokorou se dívat sami na sebe, protože z naší strany to nebyl dobrý zápas,“ uznal kouč Hodonína Pavol Švantner.

18. kolo MSFL (sobota 9. 3. 2024):

Hodonín – Třinec 0:4 (0:1)

Branky: 42. Konečný, 48. Brak, 53. Machuča, 87. Dedič. Rozhodčí: Mayer – Dorotík, Machorek. ŽK: Sukup, Jáger – Dadák, Brak, Zinhasovič. Diváci: 150.

FK Hodonín: Adamec – Sukup, Mihál, Dunda – Bohun, Glushach (58. Hamrle), Langer (77. Raisigl), Nečas (58. Kadlec) – Jáger (85. Guzik), Vorel, Holek (85. Tomovič). Trenér: Švantner.

FK Třinec: Adamuška – Omasta, Brak, Dadák, Bolf – Holík, Zinhasovič (82. Bartůněk), Machuča – Konečný (72. Vlachovský), Dedič, Cienciala (82. Yakubu). Trenér: Hejdušek.