/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třinec se již poctivě připravují na jarní část MSFL, v níž se pokusí pod vedením nového trenéra Tomáše Hejduška zvednout a z nelichotivého 10. místa se ztrátou deseti bodů na lídra ještě zabojovat o návrat do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Slezané zahájili zimní přípravu na začátku druhého lednového týdne v počtu dvaadvaceti hráčů.

Fotbalisté Třince zahájili přípravu na jarní část MSFL. | Foto: FK Třinec

Třinecké čeká celkem osm přípravných zápasů, doma se představí dvakrát. Nejprve 20. ledna proti Havířovu a v půlce února změří síly s celkem Považská Bystrica. „Osm přípravných utkání je tak akorát. Prověří nás celky různé úrovně, jsou mezi nimi také mužstva ze Slovenska a z Polska. Proti našim třetiligovým soupeřům jsme hrát nechtěli,“ řekl trenér Třince Tomáš Hejdušek.

Do přípravy naskočilo několik odchovanců a také testovaných hráčů. „Máme představu, kterou budeme chtít realizovat. Na jednotlivé posty hledáme typologicky vhodné hráče, na kterých jsme se shodli s trenéry. V mužstvu dojde ke změnám, ale zatím nelze nic předjímat. Odchody a příchody hráčů zůstávají prozatím v jednání,“ sdělil ředitel FK Třinec Karel Maceček.

VIDEO: Frýdek zahájil zimní přípravu také s Korejci. Co další posily a odchody?

„Já byl v lize jen chvilku, nezastírám, že bych se do ní jednou rád vrátil. Příchod do Třince nevnímám jako krok zpět, protože Třinec je značka. Je to profesionální klub a určitě nepatří tam, kde se momentálně nachází. Byl bych moc rád, kdyby se mi s Třincem povedlo to, co vloni s Karvinou. Dostat Třinec do druhé ligy, to je pro mě výzva,“ dodal Tomáš Hejdušek.

Jde již o třetího trenéra v průběhu této třetiligové sezony. Letošní ročník zahájil Třinec pod taktovkou Romana Westa, po jehož vyhazovu z páté příčky převzal mužstvo Martin Pulpit. Zlepšení se nekonalo, naopak. A tak dostává šanci nakopnout Slezany Tomáš Hejdušek.