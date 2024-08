Už jen týmy Kroměříže a Třince zůstávají v 3. Moravskoslezské lize bez porážky a tuto sérii si svěřenci trenéra Tomáš Hejduška budou chtít udržet i po víkendu, kdy jsou na pořadu zápasy pátého hracího kola. Slezané v pátek 30. srpna hostí od 17.00 hodin béčko prvoligové Karviné. „Tak pro nás to nebude teď pouze o utkání s béčkem Karviné, ale o celém bloku čtyř zápasů, které nás čekají. Ve všech se totiž střetneme s B týmy, které v soutěži máme. Po Karviné pocestujeme do Zlína a pak hned na Slovácko, celé to pak zakončíme doma s rezervou Zbrojovky Brno,“ řekl hlavní trenér třineckých fotbalistů Tomáš Hejdušek.

„Víme, že nás čekají těžší soupeři. Ty týmy jsou mladé a dravé, navíc se na ty soupeře strašně špatně připravuje, jelikož do poslední chvíle vůbec nevíte, v jaké sestavě nastoupí. Jestli tam budou čistě mladí hráči, nebo budou doplněni o některé hráče z A týmu. Mnohdy se tak na soupeře chystáte až v ten daný moment, což je daleko horší než se chystat například na Hlučín,“ pousmál se Hejdušek a dodal: „Navíc jsou to kluci, kteří prošli dorosteneckou ligou, takže ten fotbal hrát umí. Ale my si musíme poradit se vším a připravit se na to, že to budou spíš běžecké zápasy,“ uzavřel třinecký stratég.