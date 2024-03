/VIDEO, FOTOGALERIE/ To byly nervy! Fotbalisté Třince dokázali v sobotním dopoledním šlágru 19. kola MSFL zdolat vedoucí Karvinou B 2:1 penaltovým gólem z 89. minuty, osamostatnili se v neúplné tabulce na 8. místě a na lídra stáhli náskok na sedm bodů. Podívejte se na šestiminutové video Deníku, v němž nechybí ani proměněný pokutový kop a následná domácí radost.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024) | Video: Jakub Nohavica

Domácí poslal brzy do vedení Machuča, který se trefil z přímého kopu přesně k levé tyči a potrestal hloupý faul Žáka. Ještě do přestávky srovnal Ojora, jenž rozvlnil síť po předchozí zblokované střele třinecké obrany. Dramatické derby plné emocí a gólovek přineslo rozhodnutí v 89. minutě, kdy bezpečně proměnil pokutový kop útočník Třince René Dedič. V nastaveném čase se podařilo Karviné srovnat, branka však nemohla platit kvůli ofsajdu a následně sudí Silný duel ukončil.

ONDŘEJ MACHUČA - 1:0 (11. minuta, přímý kop)

Zdroj: Jakub Nohavica

"Pro nás to bylo nejnáročnější po psychické stránce. Kluci byli v prvním poločase svázaní, moc chtěli vyhrát a Karviná byla lepší. Chyběl nám větší klid, kazili jsme i jednoduché míče. Druhý poločas jsme prostřídali a zlepšili se. I když paradoxně za stavu 1:1 měla Karviná velkou šanci, Žák zblízka překopl branku. To bylo někdy pět minut před koncem. Kluky musím pochválit za přístup, makali do poslední minuty. Takhle pracuje tým," vykládal Deníku kouč Třince Tomáš Hejdušek.

RENÉ DEDIČ - 2:1 (89. minuta, penalta)

Zdroj: Jakub Nohavica

"O body nás připravily dvě nezvládnuté standardní situace, které byly absolutně stupidní. Nemusely být a upozorňovali jsme na to. Paradoxně chybovali hráči, kteří odehráli celkově dobrý zápas. Před prvním gólem tahání za dres Žáka, u druhé branky chyba Ciupy před penaltou. Je to škoda," řekl Deníku trenér Karviné B Ľubomír Luhový, který nahradil Marka Bielana, jenž se posunul po odvolání Juraje Jarábka k A-týmu. "Byl to jen záskok, tímto jedním zápasem to pro mě končí," dodal Ľubomír Luhový.

19. kolo MSFL (sobota 16. 3. 2024):

Třinec - Karviná B 2:1 (1:1)

Branky: 11. Machuča, 89. z pen. Dedič – 26. Ojora. Rozhodčí: Silný – Mikeska, Grečmal. ŽK: Dadak, Machuča, Vlachovský, Adamuška - Brzóska, Žák, Mazurek, Kauan. Diváci: 381.

FK Třinec: Adamuška – Omasta, Brak, Dadak (46. Orság), Bolf – Machuča (90+3. Szewieczek), Zinhasovič – Konečný (46. Vlachovský), Holík (90+1. Bartůněk), Cienciala (85. Clement) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.

MFK Karviná B: Ciupa – Trček, Bielan, Kauan, Antovski – Žák, Motyčka – Ojora (71. Jurga), Kačor (46. Papalele), Brzóska (58. Molitorisz) – Ezeh. Trenér: Ľubomír Luhový.