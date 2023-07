/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince remizovali v pátečním dopoledním přípravném utkání s Kvítkovicemi 1:1 a ani na čtvrtý pokus se nedočkali vítězství.

FK Třinec – SK Kvítkovice 1:1 (příprava, 21. 7. 2023). | Foto: FK Třinec

Slezané prohrávali v souboji účastníků MSFL po brance Kašpárka, který se trefil těsně před přestávkou. Vyrovnání obstaral po hodině hry Vučičevič, letní útočná posila ze Srbska. Rozhodnout mohly oba týmy. Hosté trefili břevno, Vučičevič své sólo nezakončil.

VÝSLEDKY V PŘÍPRAVĚ:

Zlín – Třinec 2:0, Třinec – Žilina B 4:4, Třinec – Frýdek-Místek 0:0, Třinec – Kvítkovice 1:1.

„Tým jsme rozdělili na dvě sestavy. Jedna odehrála celý zápas proti Kvítkovicím a druhá nastoupí v sobotu v Hlučíně. Hosté to v poločase prostřídali, zatímco naši kluci se v celých devadesáti minutách hry protrápili,“ řekl trenér Třince Roman West.

„Zápas byl z naší strany opět velmi utahaný, se zbytečnou spoustou jednoduchých ztrát. Zatím to má k ideálu hodně daleko. Máme čtrnáct dní na to, aby z nás únava spadla a my byli ve všech směrech v mistrovském zápase daleko rychlejší,“ dodal nespokojený Roman West.

Příprava (pátek 21. 7. 2023):

FK Třinec – SK Kvítkovice 1:1 (0:1)

Branky: 59. Vučičevič – 41. Kašpárek.

Třinec: Fabisz – Bartůněk, Mieszek, Maksič, Lörincz – Samiec, Zinhasovič – Clement, Horniak, Vučičevič – Barkov. Trenér: West.