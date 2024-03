/VIDEO, FOTOGALERIE/ Má před sebou náročný úkol. Vrátit fotbalový Třinec do druhé ligy přišel na začátku jarní části MSFL trenér Tomáš Hejdušek. V nelichotivé situaci. Mužstvo převzal na 10. místě se ztrátou deseti bodů na vedoucí rezervu Karviné. Tu doma FK v dramatickém derby 19. kola pozdním penaltovým gólem Dediče srazil 2:1, navázal na jasné vítězství 4:0 z Hodonína a kouše se tabulkou vzhůru.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024) | Video: Jakub Nohavica

„Utkání s Karvinou pro nás bylo nejnáročnější po psychické stránce,“ řekl Deníku kouč FK Třinec Tomáš Hejdušek bezprostředně po cenné výhře. „Kluci byli v prvním poločase svázaní, moc chtěli vyhrát a Karviná byla lepší. Chyběl nám větší klid, kazili jsme i jednoduché míče,“ vykládal Hejdušek.

„Druhý poločas jsme prostřídali a zlepšili se. I když paradoxně za stavu 1:1 měla Karviná velkou šanci, Žák naštěstí pro nás zblízka překopl branku. To bylo někdy pět minut před koncem. Kluky musím pochválit za přístup, makali do poslední minuty. Takhle pracuje tým,“ pochvaloval si třinecký kouč.

Utkání hodně prožíval, vždyť ještě na začátku sezony vedl v lize karvinské áčko. Pobíhal podél postranní čáry, své svěřence hecoval, udílel jim pokyny, občas na ně musel zvýšit hlas. V emotivním závěru, kdy se dožadoval v nastavení u hlavního rozhodčího ukončení zápasu, dostal žlutou kartu.

„Jo, byl jsem do toho zápasu vtažený. V Karviné jsem ještě nedávno působil, některé kluky jsem tam vedl. Třeba gólmana Ciupu nebo Žáka, Papaleleho… Karviná potvrdila obrovskou kvalitu. Ne náhodou je na prvním místě tabulky. Hráči jsou silní na míči, rychlí. A o tom současný fotbal je,“ ví Hejdušek.

„V prvním poločase jsme s nimi měli obrovské problémy. Musím uznat, že tomu zápasu by slušela remíza. Byli jsme šťastnější,“ prohlásil trenér Třince. „Věřím, že nám všem tohle vybojované vítězství nad velice silným soupeřem pomůže do dalších utkání hlavně psychicky,“ pokračoval Hejdušek.

Do Třince přišel s jasným cílem. Po loňském pádu do MSFL postoupit zpět do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Vyloženě jako misi to ale nevnímám. Před začátkem jara jsme si v klubu řekli, že zkusíme chytit začátek, a to se podařilo. Ze dvou zápasů jsme získali plných šest bodů,“ potěšilo Hejduška.

„Čekají nás však další výzvy a bude se to stupňovat. Čím více se budeme přibližovat čelu tabulky, tím to bude psychicky náročnější. Pak už je to tak, že jen musíte, sám to vím z Karviné. My máme jednu výhodu. My nemusíme, my chceme,“ dodal trenér FK Třinec Tomáš Hejdušek.