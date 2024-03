/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince se v jarní části MSFL pokusí pod vedením nového trenéra Tomáše Hejduška zvednout a z nelichotivého 10. místa se ztrátou deseti bodů na lídra ještě zabojovat o návrat do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Fotbalisté Třince během podzimního derby s Frýdkem-Místkem. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Já byl v lize jen chvilku, nezastírám, že bych se do ní jednou rád vrátil. Příchod do Třince nevnímám jako krok zpět, protože Třinec je značka. Je to profesionální klub a určitě nepatří tam, kde se nachází. Byl bych rád, kdyby se mi povedlo to, co vloni s Karvinou. Tedy postoupit a dostat Třinec do druhé ligy. Je to pro mě výzva,“ řekl Hejdušek.

Jde již o třetího kouče v průběhu této sezony. Letošní ročník zahájil Třinec pod taktovkou Romana Westa, po jehož vyhazovu z páté příčky převzal mužstvo Martin Pulpit. Zlepšení se nekonalo. Naopak. A tak dostává šanci nakopnout Slezany Hejdušek.

Přípravu na jaro si pochvaloval. „Kluci to uchopili za správný konec. Pokud nechceme slevit z našich ambicí, potřebujeme mít vítězného ducha. Vypozoroval jsem, že ačkoliv se Třinec v minulosti dostal do vedení, o náskok nejednou přišel a zápas ztratil. Proto klademe důraz na to, abychom zápas, ve kterém vedeme, dotáhli do vítězného konce, a ne jej pouze dohráli. Je pozitivní, že když se dostaneme do vedení a vyhráváme o gól, i nadále hrajeme aktivně, dokážeme náskok udržet a nepouštět soupeře do šancí. Věřím, že jsme na správné cestě,“ vykládal Hejdušek.

Kromě výsledků mu jde také o předvedený výkon. „Na herní stránku i taktické věci klademe důraz už od prvního tréninku. Naše mužstvo získalo na hřišti již v průběhu zimní přípravy svou tvář. Přiznám se, že jsem to po tak krátké době nečekal. Nadále budeme pracovat na tom, aby naše hra měla v mistrovských utkáních určité automatismy a součinnost,“ dodal Tomáš Hejdušek, jehož svěřenci zahájí jaro v sobotu 9. března v Hodoníně.