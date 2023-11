/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět let vydržel bez fotbalu. Teď se vrátil. Zdeněk Pospěch, někdejší…

„Konečně správný krok představenstva klubu. Letošní sezóna je již ztracená, nové vedení má půl roku na vybudování týmu a pak jednoznačný postup,“ napsal na oficiální facebookový profil FK Třinec jeden z fanoušků Marcel Heczko. „Mohla by to být správná cesta, pan Maceček zná prostředí v třineckém fotbale, má k němu blízký vztah,“ podělil se o svůj názor ve stejné diskusi další z třineckých příznivců Zdeněk Ščasný.

„Správný krok. Snad se teď začnou dít věci v třineckém fotbalu. Na postup to možná už letos nebude. Kdo ví. Je každopádně třeba začít budovat kádr, který tady bude hrát a bojovat srdcem za Třinec. A ne že se hráči uspokojí jen s tím, že si zahrajou a shrábnou výplatu. Jinak to bude pořád dokola to samé,“ vyjádřil se fanda Jakub Lanc.

Třinec vstupoval do sezony jako jeden z hlavních aspirantů na postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ze které spadl. Klub angažoval kouče Romana Westa, jenž byl po šesti zápasech odvolán z 6. místa se ziskem 11 bodů při skóre 14:10 a jediné porážce. „Trápí nás defenzíva, dostáváme dost branek,“ vysvětlil změnu František Šturma.

Mužstvo poté převzal Martin Pulpit, ten však vyhořel. Podzimní část zakončil Třinec na 10. místě. V 17 utkáních uhrál 23 bodů se skóre 33:28. Pulpitova bilance? Jedenáct duelů, dvanáct bodů a skóre 19:18. V úterý oznámilo vedení klubu příchod jeho nástupce. Zachránit sezonu má Tomáš Hejdušek, který naposledy vedl ligovou Karvinou.

Zprava nový trenér FK Třinec Tomáš Hejdušek, generální manažer Karel Maceček a asistent kouče Tomáš Jakus.Zdroj: FK Třinec

„Skvělá volba,“ reagoval na angažování nového trenéra na facebookovém profilu FK Třinec Tonda Wawrzacz. A přidávali se i další. „Good luck (hodně štěstí). Svítá snad na lepší časy,“ navázal Martin Stebel. „Prohrát se může, ale musí se na hřišti nechat vše. Snad se to v dobré obrátí, držím palce,“ přidal se příznivec s přezdívkou Dave Suomi Sup.