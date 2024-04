Fotbalisté Třince uhráli v sobotním zápase 22. kola MSFL v Rosicích bod po bezbrankové remíze a drží se v tabulce na 6. místě se ztrátou devíti bodů na vedoucí duo ligových rezerv Karviné a Baníku Ostrava. V nastaveném čase viděl červenou kartu po druhém napomínání trenér Slezanů Tomáš Hejdušek.

Třinec - Karviná B (19. kolo MSFL - 16. 3. 2024) | Video: Jakub Nohavica

Třinec mohl nejvíce litovat toho, že během úvodní čtvrthodiny nedokázal využít ani jednu z šancí. V nastaveném čase byl vyloučen trenér Slezanů Tomáš Hejdušek. „První žlutá karta za zjevné a opakované opouštění technické zóny. Druhá žlutá karta na projev nespokojenosti proti rozhodnutí rozhodčího slovy: to si ze mě děláte srandu, za co žlutá karta, vždyť to bylo naopak,“ uvedl od zápisu o utkání hlavní rozhodčí Dorušák.

„Do patnácté minuty jsme měli tři gólové šance, škoda, že jsme žádnou nevyužili. Celkově mi u nás chyběl moment překvapení, síla na míči. V tomhle musíme na venkovních hřištích pořádně přidat. Scházel nám i větší lehkost. Pozitivem je to, že jsme opět nedostali branku a odehráli pátý zápas na jaře bez prohry,“ hodnotil duel trenér Třince Tomáš Hejdušek, jehož svěřence čeká další zápas v sobotu 13. dubna od proti Zlínu B (10.15).

„Byl to kvalitní zápas. Známe sílu Třince, proto jsme hráli více defenzívně. Třinec začal lépe než my, mohl dát dva tři góly. Přestáli jsme úvodní tlak, pak to bylo vyrovnané utkání. Bodu si vážíme,“ dodal kouč Rosic Petr Čuhel.

22. kolo MSFL (neděle 7. 4. 2024):

Rosice – Třinec 0:0

Rozhodčí: Dorušák – Marek, Ehrenberger ŽK: Goj – Clement, Machuča, Dedič, Orság. ČK: 90+4. Hejdušek (trenér Třince). Diváci: 140.

FK Třinec: Mrózek – Omasta, Orság, Dadak, Bolf (46. Vlachovský) – Zinhasović (86. Bartůněk), Machuča – Konečný (72. Ayoola), Holík (72. Clement), Cienciala (88. Szewieczek) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.