/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince doma vybojovali v letošní sezoně MSFL premiérové vítězství, povedlo se jim to na třetí pokus. Slavili po sobotním dopoledním utkání 5. kola s Rosicemi, které přehráli 3:1 a navázali tak na předchozí tříbodový úspěch ze hřiště Slovácka B.

Třinec doma porazil v 5. kole MSFL Rosice 3:1. | Foto: Petr Rubal

Slezané měli parádní vstup do zápasu, vedení jim vystřelil již v průběhu první minuty Brak po rohu Vlachovského. Hosté do přestávky srovnali po chybě obrany Filou, favorit po změně stran rozhodl volejem Vlachovského a s přispěním vlastní branky Matuly.

„Do utkání jsme konečně vstoupili velmi dobře, dali jsme bleskový gól po rohu a vzápětí měl velkou šanci Omasta, který mohl zvýšit na 2:0. Nestalo se tak a postupně jsme začali ztrácet půdu pod nohama,“ řekl úvodem trenér Třince Roman West.

„Pohárový zápas s Olomoucí se na nás hodně projevil, začali jsme ztrácet, neběhalo nám to. Protože soupeř vyrovnal a my jsme to chtěli znovu nakopnout, o poločase jsme udělali čtyři změny. To se nám povedlo, dali jsme gól na 2:1 a pak jsme přidali další,“ líčil domácí kouč.

„Mrzí mě, že v posledních dvaceti minutách jsme nekontrolovali hru a nedrželi míč. Nechali jsme se soupeřem zatlačit. Měli jsme se snažit do ničeho ho nepustit a přidat další góly, a to zejména pro diváky z kotle, kteří nás neustále povzbuzují,“ dodal Roman West.

5. kolo MSFL (sobota 2. 9. 2023):

Třinec – Rosice 3:1 (1:1)

Branky: 1. Brak, 55. Vlachovský, 72. vl. Matula – 25. Fila. Rozhodčí: Tomanec – Kostelník, Ogrodník. ŽK: Maksič, Vlachovský, Brodziansky, Dedič – Kulík, Buchta. Diváci: 212.

FK Třinec: Fabisz – Bouguetouta (62. Barkov), Brak, Maksič (46. Straňák), Vlachovský – Samiec (46. Brodziansky) – Omasta, Zinhasovič, Machuča (46. Vučičevič), Clement – Holík (46. Dedič). Trenér: West.

FC Slovan Rosice: Zádrapa – Němeček (61. Kotásek), Zezula, Buchta, Praks (83. Novotný) – Kulík (46. Kršák) – Matula (78. Kozel), Koláčný, Novák, Sedláček (61. Goj) – Fila. Trenér: Čuhel.