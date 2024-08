Tak tomu se říká dát gól v pravé chvíli. A když to navíc přijde po jediné střele do prostoru branky a v poslední vteřině, je to takzvaně majstrštyk. Třinecký Lukáš Cienciala stál nakonec přesně tam, kde měl. Slezané tak podruhé v letošní sezoně bodují naplno, Rosičtí si na první bodový úspěch musí ještě počkat.

Třinečtí odjížděli na jih Moravy povzbuzeni domácím vítězstvím v derby nad Frýdkem-Místkem (2:1). „V Rosicích jsme to měli postavené na jednom pilíři. Chtěli jsme, aby kluci soupeře nepodcenili, jelikož Rosičtí v tom prvním zápase prohráli v Hlubině 0:4. Věděli jsme, že doma jsou velice dobří a že se jim tam strašně těžce dávají góly. Nechtěli jsme tedy inkasovat a spoléhali jsme se na to, že nějaký ten gól tu přeci jen dáme. Ten sice přišel, ale bylo to z úplně poslední akce,“ oddechl si třinecký stratég Tomáš Hejdušek.

Slezané se proti kompaktní obraně domácích vůbec nemohli prosadit. „Nechci to říkat jen tak alibisticky, ale s naší hrou jsem nebyl moc spokojen. Musím ale také vyzdvihnout kvalitu soupeře, který se na nás velmi dobře připravil. Kromě hlavičky Omasty nás opravdu do ničeho dalšího nepustil. Nemohli jsme se tak dostat do žádného tlaku ani tempa,“ štvalo třineckého trenéra.

Po změně stran už začali mít Třinečtí přeci jen územní převahu. „Ve druhé půli si myslím, že rozhodla naše lepší kondice a kvalita střídajících hráčů,“ postřehl Hejdušek. „Ten zápas se lámal kolem té sedmdesáté minuty, kde kluci z Rosic toho už měli docela hodně. Spousta hráčů chytala křeče a tady musím říct, že to rozhodčí správně zohlednil a nastavil sedm minut,“ kvitoval hostující trenér.

Rozhodující úder přišel v již zmiňované 97. minutě hry. To střídající Konečný vrátil míč před domácí bránu a Lukáš Cienciala rozhodl toto střetnutí – 0:1. „Přiznám se, že jsem už moc nevěřil, protože byť jsme byli silnější na míči, tak jsme se tady do nějakých vyložených tutovek ani nedostali. Ten gól byla vlastně jediná naše střela po bráně a hned nám to přineslo vítězství. Takže v tomhle směru můžu říct, že to bylo šťastné vítězství,“ pousmál se Tomáš Hejdušek.

V následujícím kole vyzvou Slezané na svém hřišti brněnský Start. Duel 3. kola MSFL se hraje v pátek 16. srpna od 18.00 hodin.

FC Slovan Rosice – FK Třinec 0:1 (0:0)

Branka: 90+7. Cienciala. Rozhodčí: Dorušák – Černoevič, Habermann. ŽK: Goj, Fila, Dobrovodský, Kršák – Ivanovič, Trček. Diváci: 220.

Třinec: Mrózek – Szewieczek, Brak, Ivanović, Bolf (46. Cienciala) – Trček (79. Zinhasović), Agbo (84. Konečný) – Omasta (46. Brzóska), Machuča, Vlachovský – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.