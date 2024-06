Fotbalový Třinec možná v dohledné době přijde o svého hlavního trenéra. O Tomáše Hejduška, který ve slezském klubu v zimní přestávce nahradil odvolaného Martina Pulpita, se podle informací Deníku zajímá ostravský Baník. Bývalý kouč Karviné, který na Bazalech v nedávné minulosti působil, by mohl nahradit u nově druholigového B-týmu Josefa Dvorníka, jenž má namířeno k pozici asistenta Pavla Hapala u áčka.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

Není zdaleka nic jistého, ale jde o poměrně „žhavou“ variantu. U A-týmu může skončil dosavadní asistent Jiří Neček. Bývalý kouč Třince byl s Hapalem v Baníku už před osmnácti lety a vzal si ho s sebou i při příchodu na Bazaly v září 2022. Jeho místo by pak zaujal Josef Dvorník, jenž ve stále probíhajícím ročníku dotáhl třetiligového béčko k vítězství v MSFL a postupu do druhé ligy.

Zatím tomu však brání fakt, že klub s Hapalem o jeho dalším působení jedná. „Ano, Pavel by měl zůstat. Ale ještě se to dolaďuje,“ uvedl v pondělním rozhovoru pro Deník sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

Baseballisté Frýdku-Místku vstoupili do TOP 6 prohrou se SaBaTem

Později pro klubový web potvrdil, že umístěním v elitní šestce Baník může uplatnit opci. Hapalovi, který přivedl Baník po čtrnácti letech do pohárové Evropy a na přelomu července a srpna ho čeká předkolo Evropské konferenční ligy, tak vedení novou smlouvu nabídlo. Tady tedy k žádným novotám patrně nedojde, jenže… „Zvažujeme změny v realizačním týmu, ale nic velkého. Uvidíme během pár dní, co a jak,“ nastínil pro Deník Mikloško s tím, že jasno by mohlo být během týdne.

Pokud se Dvorníkovo „povýšení“ uskuteční, uvolní se tím místo u béčka, které by mohl zaplnit právě Tomáš Hejdušek, jehož si vedení Baníku vyhlédlo. V třineckém klubu však zatím o ničem nevědí. „Baník nás dosud neoslovil, žádná nabídka není a tudíž nedošlo ani k žádnému jednání,“ vyjádřil se pro Deník generální manažer klubu Karel Maceček.

Mladý trenér béčko Baníku vedl už v předminulém ročníku, v jehož závěru pak asistoval u prvního týmu dočasnému trenérovi Tomáši Galáskovi, když ten nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu.

Frýdlant padl ve Znojmě, schytal trojku a klesl na dno

Tomáš Hejdušek.Zdroj: Petr Kotala

Poté zamířil na pozici šéfa střídačky do tehdy druholigové Karviné, které pomohl k návratu do ligy, ale po nepovedeném startu do nováčkovské sezony byl loni na podzim odvolán. Ještě v roce 2023 pak převzal Třinec po Martinu Pulpitovi a z desáté příčky vytáhl Třinec na třetí místo MSFL.

Bývalý obránce a mistr s Baníkem z roku 2004 Dvorník už v nejvyšší soutěži působil. Byl asistentem v Opavě, po odvolání Ivana Kopeckého byl krátce i hlavním trenérem. Po boku Radima Kučery pracoval v Teplicích.

Ať tato rošáda dopadne, či nikoliv, hybatelem celé věci je Baník, který nemá na řešení nekonečně mnoho času. Již v pondělí 17. června začíná A-tým testy přípravu na novou sezonu, kterou odstartuje prvním kolem o víkendu 20. a 21. července. Hned v dalším týdnu (25. července) je na programu úvodní duel 2. předkola Evropské konferenční ligy, o týden později pak odveta. Jasněji ohledně soupeře pro kvalifikaci budou mít na Bazalech po losu ve středu 19. června.

„Do začátku přípravy bude přirozeně všechno jasné,“ řekl Deníku Mikloško.