Jak zápas s Baníkem hodnotíte?

Momentálně se mi těžko hledají slova. Měli jsme dobře rozehraný zápas, kdy vedeme 2:0, ale ve finále to je 2:3. Myslím si, že rozhodla asi kvalita kádru. Nechci to hodit na střídající hráče, ale zkrátka Baník prostřídal a bylo to znát. Kdežto náš výkon trošku spadl. Ale na to se vymlouvat nebudu. Spíš bych řekl, že ne náhodou jsou tito kluci na prvním místě, mají takový náskok a v tomto zápase to ukázali. Jen škoda, že jsme tak brzo dostali gól na 2:1. To potom rozhodlo o dalším průběhu utkání.

Upozorňoval jste hráče v poločase, že nápor může přijít?

To si v kabině říká každý. Já nechci říkat, že neměli co ztratit, to je takové klišé, ale já spíš kluky nabádal, ať nezalezeme, ať jsme aktivnější. V prvním poločase jsme měli dobrý přechod do útoku, ale pak se muselo střídat, když někteří kluci museli jít dolů, měli toho plné zuby. Navíc jsme neměli Zinhasoviče, Ciencialu ani Holíka, takže jsme improvizovali. Nastoupil Vojta Brak, který předtím nehrával, ale jak říkám, nechci se na to vymlouvat. Taková je nicméně momentálně realita, že když jsme do toho sáhli, v některých momentech se nám organizace, výstavba hry i defenziva rozpadly, jak domeček z karet.

Byl tento zápas pro vás trošku prestižnější?